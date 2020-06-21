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Метеорологи "наглядно" показали изменение климата

Метеорологи "наглядно" показали изменение климата
20:41 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Исследователи показали изменение климата с помощью «тепловых полосок». Согласно их данным, последние 19 из 20 лет были самыми жаркими за всю историю планеты.

Метеорологи представили новый метод визуализации того, как меняется климат на планете — они приурочили публикацию к тенденции, согласно которой повышение температуры на Земле ускоряется в течение последних 40 лет. Исследователи представили «полоски потепления» в прямом эфире нескольких телеканалов в США и в интернете.

Они использовали данные, собранные НАСА, NOAA и другими исследовательскими агентствами. Таким образом, климатологи хотели «дать возможность любому увидеть тенденции к потеплению, которые актуальны для всего мира и для конкретной страны".

Они объяснили, что 19 из последних 20 лет — самые теплые за историю планеты Земля. Исследователи считают, что это реакция на накопление углекислого газа в атмосфере. Углекислый газ, мощный парниковый газ, который существует в атмосфере от 300 до 1000 лет и удерживает тепло. Уровень углекислого газа в атмосфере Земли сейчас стремительно растет: он не был таким высоким таким минимум 800 тыс. лет. Количество углекислого газа при этом продолжает расти.

Ранее ученые выяснили, что изменение климата сделают деревья меньше и заставит их умирать молодыми. К такому выводу пришли ученые из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории, работа которых опубликована в журнале Science.

До финиша еще далеко: ученые нанесли на карту пятую часть дна океана

Известно, что несколько факторов, прямо или косвенно связанных с деятельностью человека, привели к значительному сокращению площади лесов по всему миру. Среди них вырубка, лесные пожары, насекомые и болезни. Эти изменения привели к дисбалансу трех важных характеристик разнообразного и процветающего леса: пополнения, которое представляет собой появление новых саженцев, роста, чистого увеличения биомассы, а также смертности или гибели деревьев в лесу.

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Все по теме:

Экология, Наука, Климат, Изменение климата.

Автор:

Телеграф
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