Опасность, которую мы можем на себя навлечь: найдено место на земле, которое не нагревается, а охлаждается

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Обновлено 16:00 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Ученые нашли небольшое пространство в Атлантическом океане, где температура не растет, а падает. Скорее всего, в этом процессе тоже участвует изменение климата.

Исследователи отметили, что в целом Земля быстро теплеет — по мнению подавляющего большинства климатологов это связано с выбросами парниковых газов. Однако это не влияет на все места одинаково — ученые отмечают, что посреди Атлантического океана есть небольшое пространство, которое с каждым годом становится лишь холоднее.

Новая статья в журнале Nature Climate Change исследует возможные причины похолодания этой точки. Вывод исследователей заключается в том, что это явление вызвано несколькими сложными факторами. Основные из них — это изменение течений океана и толстые облака.

Холодный кусок пространства можно увидеть на температурных картах НАСА. В целом, поверхность океана с 1900 года нагрелась почти на 1°C, так как моря непрерывно поглощают колоссальное количество тепла, созданного человеком. Тем не менее, температура поверхности океана в этой точке остыла на 0,9°C.

В противовес интуитивному мнению исследователей, они склоняются к тому, что тот же самый парниковый эффект, который вызывает потепление большей части Земли, скорее всего, вызывает сложные явления, которые приводят к тому, что некоторые части планеты становятся холоднее.

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"Антропогенное изменение климата меняет схему климатической системы, — отмечает Кристофер Карнаускас, океанограф из Университета Колорадо-Боулдер. — Эта территория — интересное проявление той опасности, которую мы можем на себя навлечь".

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Все по теме:

Экология, Климат, Изменение климата.

Автор:

Телеграф
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