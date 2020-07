Опасность, которую мы можем на себя навлечь: найдено место на земле, которое не нагревается, а охлаждается

Исследователи отметили, что в целом Земля быстро теплеет — по мнению подавляющего большинства климатологов это связано с выбросами парниковых газов. Однако это не влияет на все места одинаково — ученые отмечают, что посреди Атлантического океана есть небольшое пространство, которое с каждым годом становится лишь холоднее.

Новая статья в журнале Nature Climate Change исследует возможные причины похолодания этой точки. Вывод исследователей заключается в том, что это явление вызвано несколькими сложными факторами. Основные из них — это изменение течений океана и толстые облака.

Холодный кусок пространства можно увидеть на температурных картах НАСА. В целом, поверхность океана с 1900 года нагрелась почти на 1°C, так как моря непрерывно поглощают колоссальное количество тепла, созданного человеком. Тем не менее, температура поверхности океана в этой точке остыла на 0,9°C.

I have my first paper out :) If you've ever wondered about the reason for the weird warming hole in the North Atlantic, read this: https://t.co/5rbKEQOIrE

We are able to show that the warming hole is driven by changes in the AMOC, the subpolar gyre and a cloud feedback. pic.twitter.com/sLjSrS39yC

— Paul Keil (@pkeil7) June 29, 2020