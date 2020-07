В гавани Уиклоу погиб острорылый кит

Редкий кит умер после того, как он оказался на мели в Ирландской гавани.

Острорылый кит Сауэрби был замечен умирающим в гавани Уиклоу.

Северный малый полосатик, Острорылый кит, Кит Минке — вид китов из семейства полосатиковых. Китобои называют его норвежским названием "минке".

Male Sowerby's beaked whale in Wicklow Harbour. Not looking in great condition, breathing regularly, suggestion of being thin in this video from Nick Veale. Expect it to die. deep-diving beaked whales particularly to acoustic trauma. pic.twitter.com/uFQqDWdAku

— Irish Whale and Dolphin Group (@IWDGnews) July 4, 2020