Температура ниже нуля: Австралию засыпало снегом

Квинсленд и 30 других городов пережили два самых холодных дня, в некоторых районах температура упала до минус 1.1 и выпал снег.

Некоторые районы Австралии пережили самую холодную ночь в году, когда температура резко упала ниже 0C.

Синоптик Питер Маркворт рассказал, что холодные температуры являются результатом вторжения холодного воздуха.

Близлежащий Национальный парк Вадбиллига также был покрыт снегом, что усложнило жизнь диким животным.

В штате Виктория на горе Буллер выпало 10 см снега.

Как сообщалось ранее, Редкий кит умер после того, как он оказался на мели в Ирландской гавани. Острорылый кит Сауэрби был замечен умирающим в гавани Уиклоу.