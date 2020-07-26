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Нашествие саранчи связали с быстрым изменением климата

Нашествие саранчи связали с быстрым изменением климата
Обновлено 12:40 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Быстрое распространение саранчи в ряде стран Африки обусловлено изменением климата. К такому выводу пришли специалисты восточноафриканского Центра климатического прогнозирования, тесно сотрудничающего со Всемирной метеорологической организацией.

Как сообщает Nature Climate Change, хотя пустынная саранча известна с библейских времен, недавние интенсивные нашествия могут быть связаны с антропогенным изменением климата и возросшей частотой экстремальных погодных явлений. Согласно выводам учёных, климатические изменения, такие, как повышение температуры, ливни в пустынных районах и сильные ветры, имеющие отношение к тропическим циклонам, обеспечивают новую среду для размножения, развития и миграции вредителей. По мнению экспертов, глобальное потепление сыграло роль в создании условий для резкого количественного роста и выживания саранчи.

Специалисты обратили внимание на потепление Индийского океана, а также интенсивные тропические циклоны в регионе, сильные ливни и наводнения как важных факторов нынешнего обширного распространению вредителей. По мнению учёных, недавние нашествия саранчи можно считать следствием не только изменения температуры, но и увеличения экстремальных и непредсказуемых природных явлений.

Резкий количественный рост пустынной саранчи начался с Йемена, где в минувшем году возникли благоприятные условия для ее быстрого размножения. Из Йемена прожорливые орды устремились минувшей весной в Африку и на Индостан. Перелетев Красное море, вредители нагрянули в восточные районы Эфиопии и северо-запад Сомали, а оттуда совершили нашествие на Кению, Уганду, юго-восток Южного Судана и юго-запад Эфиопии.

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В свою очередь, направившиеся из Йемена на восток полчища насекомых через Саудовскую Аравию и Южный Ирак добрались до Ирана, затронут и Пакистан. В Индии нашествие саранчи стало в этом году самым крупным за 26 лет, ожидается вторая волна.

Как сообщалось ранее, Эфиопия и Кения страдают от нашествия саранчи на фоне Covid-19.

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Все по теме:

Глобальное потепление, Климат, Саранча.

Автор:

Телеграф
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