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Ученые: Нескончаемая вырубка лесов может привести к гибели человечества

Ученые: Нескончаемая вырубка лесов может привести к гибели человечества
Обновлено 12:18 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Вырубка лесов в прежнем темпе может привести к тому, что через 40 лет вероятность выживания человечества на планете снизится до 10%. К такому выводу пришли ученые из Чили и Великобритании.

По результатам исследований, вырубка лесов опустошил планету через 200 лет, однако вымирание живых существ начнется задолго до того, как упадет последнее дерево.

Затем они решили сопоставить данные о вырубке лесов с темпами роста населения и количеством используемой энергии. Ученые сделали прогнозы, что человечество столкнется с глобальным экологическим кризисом намного раньше, чем предполагалось ранее.

Во многом на это повлияет увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере, обеднение почв, нарушение круговорота воды и увеличивающееся потребление природных ресурсов.

"Маловероятно, что многие виды, в том числе и наш, выживут на Земле", - отмечают ученые.

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Специалисты отмечают, что крах приблизят увеличение углекислого газа в атмосфере и нарушения круговорота воды - а следовательно, и нарушение потребления ресурсов человеком.

Как сообщалось ранее, в США исследования ученых показали, что повышение температуры и накопление парниковых газов повлияли на деревья: они стали быстрее расти и поглощать больше углекислого газа. Специалисты считают, что количество лесов в ближайшие десятилетия будет увеличиваться, но экстремальная экологическая обстановка может нарушить этот процесс.

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Все по теме:

Лес, Деревья, Вырубка.

Автор:

Телеграф
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