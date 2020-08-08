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Изменения климата: в Новой Зеландии ускорилось таяние ледников

Изменения климата: в Новой Зеландии ускорилось таяние ледников
Обновлено 13:02 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
За последнее десятилетие скорость таяния ледников в горах Новой Зеландии удвоилась. К такому выводу пришли климатологи, которые изучали историю их наступлений и отступлений за последние 400 лет. Результаты исследования опубликовал научный журнал Scientific Reports.

"По всей территории Южных Альп уже давно отступает линия снега, уменьшается объем льда, да и ледники в целом быстро разрушаются. Это очень беспокоит нас. Как показывает анализ фотографий этого горного массива, которые делали с 1970 года, ситуация после 2010 года резко ухудшилась", – рассказал один из авторов исследования, ведущий специалист Национального центра изучения атмосферы и гидросферы (Новая Зеландия) Эндрю Лорри.

Практически все климатологи не сомневаются в том, что глобальное потепление существует. Ученые считают, что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5 °С. Об этом говорят не только компьютерные модели климата планеты, но и данные климатических спутников, сухопутных метеорологических станций и океанических буйков.

Первыми и главными жертвами этого процесса станут заполярные регионы Земли и горные ледники. Температура на их территории уже сейчас стала на несколько градусов выше, чем в прошлые века. В результате в североамериканских Скалистых горах уже исчезла половина ледников, а к середине XXI века, как выяснили швейцарские климатологи в прошлом году, аналогичная судьба постигнет половину ледовых массивов Альп.

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Исчезающие ледники Новой Зеландии

Нечто похожее, как выяснили Лорри и его коллеги, уже сейчас происходит с Южными Альпами – крупнейшим горным массивом Новой Зеландии. На их территории существует около трех тысяч ледников, площадь каждого – больше одного гектара.

Их площадь быстро сокращается – на это указывают снимки любителей горного туризма, а также данные местных климатологов. Ученые давно интересуются скоростью этого процесса. Чтобы это выяснить, Лорри и его команда проанализировали снимки, которые собирали климатические спутники и наблюдатели на Земле за последние четыре десятка лет, а также изучили следы движения ледников.

По этим данным ученые проследили за тем, как менялась площадь нескольких сотен ледников Южных Альп на протяжении последних четырех веков. Как оказалось, их площадь начала сокращаться еще в конце 1970 годов, однако в последнее десятилетие эти процессы резко ускорились.

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В результате в промежутке между 1978-м и 2019 годами исчезло примерно 17% запасов льда Южных Альп. Причем большая часть этих сокращений пришлась на нижние облатси гор, где масса льда сократилась почти в десять раз. Как предполагают ученые, в ближайшие годы из-за накопления валунов и другого темного "мусора" на поверхности ледников, а также формирования подледных озер из талой воды может резко ускориться и таяние остальных ледовых массивов.

Исследователи считают, что если ледники будут таять с той же скоростью и дальше, в горных реках станет гораздо меньше воды. Это нужно учитывать местным природоохранным службам, которые в ближайшие годы могут столкнуться с изменениями в работе экосистем, которые связаны с резким снижением притока воды.

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Все по теме:

Ледники, Климат, Южные Альпы.

Автор:

Телеграф
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