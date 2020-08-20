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Миллионы тонн: ученые оценили вес микропластика, плавающего в Атлантическом океане

Миллионы тонн: ученые оценили вес микропластика, плавающего в Атлантическом океане
Обновлено 02:30 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер
Во время проведения исследования, организованного Национальным центром океанографии Великобритании, ученые провели заборы воды с верхних уровней Атлантического океана (до 200 метров). Результаты позволили рассчитать, что в Атлантике плавает от 12 до 21 млн тонн микропластиковых частиц.

Доктор Катя Паборсава из Национального центра океанографии, под руководством которой проводилось исследование, отметила, что после измерения массы выловленных пластиковых частиц, она и её коллеги смогли оценить масштабы загрязнения всей Атлантики. 

Цифры, как отмечают ученые, получились намного большими, чем ожидалось. 

"Раньше нам не удавалось установить баланс между количеством пластика, которые мы нашли в океане, с количеством пластика, которые, как мы считали, был в него сброшен. Это из-за того, что мы не учитывали объем мельчайших частиц", - сказала Паборсава. 

Экспедиция по исследованию загрязнения пересекла Атлантический океан. Во время своей экспедиции — от Великобритании до Фолклендских островов — ученые обнаружили до 7 000 частиц на кубический метр морской воды.

Их анализ показал, что частицы состоят из трех наиболее часто используемых и наиболее часто выбрасываемых полимеров — полиэтилена, полипропилена и полистирола. Все они часто используются в упаковке.

Микропластик нашли в человеческих тканях и ученые пока не знают, насколько это опасно

Полученные данные, как надеется команда, помогут будущим усилиям по измерению экологического и экологического ущерба от этого вида пластика.

Профессор Джейми Вудворд, эксперт по пластиковому загрязнению из Университета Манчестера, сообщил BBC News, что результаты подтверждают более ранние исследования, согласно которым объемы загрязнения микропластиком в океанах намного выше, чем принято считать.

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Загрязнение, Атлантический океан, Микропластик.

Автор:

Телеграф
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