Миллионы тонн: ученые оценили вес микропластика, плавающего в Атлантическом океане

Доктор Катя Паборсава из Национального центра океанографии, под руководством которой проводилось исследование, отметила, что после измерения массы выловленных пластиковых частиц, она и её коллеги смогли оценить масштабы загрязнения всей Атлантики.
Цифры, как отмечают ученые, получились намного большими, чем ожидалось.
"Раньше нам не удавалось установить баланс между количеством пластика, которые мы нашли в океане, с количеством пластика, которые, как мы считали, был в него сброшен. Это из-за того, что мы не учитывали объем мельчайших частиц", - сказала Паборсава.
Экспедиция по исследованию загрязнения пересекла Атлантический океан. Во время своей экспедиции — от Великобритании до Фолклендских островов — ученые обнаружили до 7 000 частиц на кубический метр морской воды.
Их анализ показал, что частицы состоят из трех наиболее часто используемых и наиболее часто выбрасываемых полимеров — полиэтилена, полипропилена и полистирола. Все они часто используются в упаковке.
Полученные данные, как надеется команда, помогут будущим усилиям по измерению экологического и экологического ущерба от этого вида пластика.
Профессор Джейми Вудворд, эксперт по пластиковому загрязнению из Университета Манчестера, сообщил BBC News, что результаты подтверждают более ранние исследования, согласно которым объемы загрязнения микропластиком в океанах намного выше, чем принято считать.