В заповеднике под Одессой высыхают знаменитые лиманы (Фото)

В Одесской области в заповеднике "Тузловские лиманы" происходит стремительное высыхание водоемов, кроме того водная экосистема приобрела красно-алый цвет.

Группа ученых национального природного парка "Тузловские лиманы" провела обследование водоемов и выяснила, что 5 из 13 полностью высохли. Шестой по счету лиман Будуры также находится на грани полного высыхания – он скоро останется полностью без воды, если не возобновится водообмен Черное море. На небольшой его площади идет формирование соли. В последние месяцы водная экосистема лимана постепенно приобретала красно-алый цвет.

Об этом в своем Facebook сообщил известный эколог, сотрудник указанного нацпарка Иван Русев.

"Пик таких оттенков лиман достиг к середине сентября и напоминал пейзаж далекой планеты. Такой цвет является своего рода индикатором массового "цветения" зеленой микроводоросли Дуналиелла салина в период высокой температуры и солености лимана. Важную роль также играют и галобактерии", - написал Русев.

По словам Русева, сотрудники нацпарка ищут возможности, чтобы восстановить водообмен и миграционный путь для гидробионтов (организмов, приспособленных к обитанию в водной среде, например, рыбы) между Черным морем и Тузловскими лиманами.

"Тузловские лиманы" - это национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Этот уникальный заповедник известен прежде всего своей природой, птичьим миром, многокилометровыми дикими пляжами и лиманами невероятных цветов.

Как сообщал "Телеграф", в августе Куяльницкий лиман, который находится в 8 км от Одессы, поменял цвет и стал розовым. Вода в нем окрасилась из традиционно черно-белого в розово-белый цвет.