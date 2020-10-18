Берег усеян дохлой рыбой: в сеть попало видео нового экологического ЧП в России

На берега водохранилища Аршань-Зельмень в Калмыкии выбросило сотни мертвых рыб. Пока неизвестно, что стало причиной гибели, но местные чиновники говорят, что на месте уже работают экологи и специалисты по охране окружающей среды.
"Факт действительно имеет место. Пока не можем сказать что-то определённое, что послужило причиной. Ни в коем случае, не оставим без внимания такое ЧП. Разбираемся", - заявил глава Министерства природы Калмыкии Очир Джамбинов.
Тем временем пользователи сети публикуют видео, на которых виден размах бедствия.
"Вонь от разлагающейся рыбы стоит на несколько километров от водохранилища", - пишет очевидец Санчир Горяев в Инстаграм
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Вонь от разлагающейся рыбы рыба - стоит на несколько километров от водохранилища!!! Если на Камчатке - в океан попали какие-то химические вещества (нефть или что-то в этом роде), то Что же произошло в Сарпинской низменности??? Неужели снова какие-то выбросы Волгоградских заводов и фабрик??? (Своих то у нас в Республике нет...)
Как сообщалось ранее, в начале октября экологическая катастрофа произошла на Камчатке.
Изначально предполагалось, что причиной случившегося стала утечка нефтепродуктов, однако позже официальные источники выдвинули версию о том, что виновными в гибели огромного количества морских животных стало цветение токсичных водорослей.