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Берег усеян дохлой рыбой: в сеть попало видео нового экологического ЧП в России

Берег усеян дохлой рыбой: в сеть попало видео нового экологического ЧП в России
Обновлено 19:21 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
В России случилась еще одна экологическая катастрофа. На сей раз пострадала Калмыкия.

На берега водохранилища Аршань-Зельмень в Калмыкии выбросило сотни мертвых рыб. Пока неизвестно, что стало причиной гибели, но местные чиновники говорят, что на месте уже работают экологи и специалисты по охране окружающей среды. 

"Факт действительно имеет место. Пока не можем сказать что-то определённое, что послужило причиной. Ни в коем случае, не оставим без внимания такое ЧП. Разбираемся", - заявил глава Министерства природы Калмыкии Очир Джамбинов. 

Тем временем пользователи сети публикуют видео, на которых виден размах бедствия. 

"Вонь от разлагающейся рыбы стоит на несколько километров от водохранилища", - пишет очевидец Санчир Горяев в Инстаграм

 

Как сообщалось ранее, в начале октября экологическая катастрофа произошла на Камчатке

Изначально предполагалось, что причиной случившегося стала утечка нефтепродуктов, однако позже официальные источники выдвинули версию о том, что виновными в гибели огромного количества морских животных стало цветение токсичных водорослей. 

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Все по теме:

Россия, Экологическая катастрофа, Калмыкия.

Автор:

Телеграф
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