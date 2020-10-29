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Уровень загрязнения будет расти: ежегодно в Средиземное море попадает более 200 тысяч тонн пластика

Уровень загрязнения будет расти: ежегодно в Средиземное море попадает более 200 тысяч тонн пластика
Обновлено 20:16 Сегодня Телеграф Фото: unsplash

Согласно новому отчету Международного союза охраны природы (МСОП), ежегодно в Средиземное море выбрасывается более 200 000 тонн пластика. Об этом сообщает издание Independent.

На сегодняшний день микропластик составляет наибольшую долю в огромном потоке отходов, поступающих в моря из 33 стран, что составляет 94 процента от общей утечки пластика.

По оценкам авторов отчета, в Средиземном море может быть около 100 миллионов тонн пластикового мусора. В отчете под названием "Mare Plasticum: Средиземное море" обнаружено, что Египет производит наибольший объем отходов пластика - около 74 000 тонн в год, в то время как Италия выбрасывает около 34 000 тонн отходов в год, а Турция - 24 000 тонн в год.

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В докладе говорится, что это в основном связано с большим количеством неправильно обрабатываемых отходов и большим населением прибрежных районов. По словам директора глобальной морской и полярной программы МСОП Минны Эппс, пластиковое загрязнение может нанести долгосрочный ущерб наземным и морским экосистемам и биоразнообразию.

"Морские животные могут запутаться или проглотить пластиковые отходы и, в конечном итоге, погибнуть от истощения и голода. Кроме того, пластиковые отходы выделяют в окружающую среду химические вещества, такие как смягчители или антипирены, которые могут быть вредными как для экосистем, так и для здоровья человека, особенно в полузамкнутом море, таком как Средиземное", - добавила Эппс.

Как ранее писал "Телеграф", ООН прогнозирует катастрофические последствия для экологии нашей планеты.

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МСОП, Средиземное море, Загрязнение, Пластик.

Автор:

Телеграф
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