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Очередная экологическая катастрофа: в Намибии погибли тысячи тюленей

Очередная экологическая катастрофа: в Намибии погибли тысячи тюленей
Обновлено 04:42 Сегодня Телеграф

В центральной Намибии обнаружили мертвыми около 7 тысяч капских морских котиков. 

Об этом пишет Aljazeera

Защитники природы из организации Ocean Conservation Namibia начали находить тела мертвых животных еще в сентябре. Обычно они устраивают колонии на песчаных пляжах Пеликан-Пойнт недалеко от города Уолфиш-Бей. 

В первых неделях октября также были обнаружены тысячи зародышей. По данным доктора Тесс Гридли из Намибийского проекта дельфинов, от 5000 до 7000 самок тюленей потеряли потомство. Морские котики обычно рожают с середины ноября до середины декабря. 

Причины массовой гибели тюленей пока не установлены, ученые пока не торопятся с выводами и подозревают, что это могло быть что-угодно, будь то загрязняющие вещества, инфекция или отсутствие пищи. 

Гридли заявляет, что часть из мертвых самок выглядели истощенными и имели крайне малый запас жира. 

Аннели Хайфене, исполнительный директор Министерства рыболовства и морских ресурсов, заявила, что он подозревает, что тюлени умерли от "недостатка еды", но подождет результатов испытаний.

Похожий случай произошел в 1994 году, тогда погибло около десяти тысяч тюленей и еще около 15 тысяч зародышей. Тогда это связали с нехваткой рыбы и бактериальной инфекцией в другой колонии на мысе Кросс. 

Как сообщалось ранее, изменение климата с последующим разогреванием океана может повлиять на устоявшиеся пищевые цепочки, что может привести к массовым вымираниям.

В 2020 году во многих частях мира произошли пугающие события связанные с вымираниями животных. 

Летом в Ботсване и Зимбабве были найдены сотни мертвых слонов. 

Уже в сентябре юго-запад США усеяли тела сотен тысяч мертвых птиц, а на мелководье в Австралии погибли сотни черных дельфинов

А в начале октября экологическая катастрофа произошла на Камчатке, а затем и в Калмыкии.

Впрочем, эксперты ООН прогнозируют, что изменения климата вскоре непосредственно повлияют и на жизнь человека

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Африка, Намибия, Тюлени.

Автор:

Телеграф
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