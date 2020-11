Сотня черных дельфинов выбросилась на берег в Шри-Ланке (Видео)

На западном побережье Шри-Ланки около сотни черных дельфинов выбросились на мель. Это крупнейшее подобное происшествие в стране.

Как пишет Aljazeera, китообразные выбросились на берег в Панадуре, что в 25 километрах от столицы страны Коломбо.

"С помощью местных жителей мы пытаемся столкнуть их (в океан). Но их все время выносит на берег. Мы получаем помощь от военно-морского флота, чтобы спасти этих животных", - сказал начальник местной полиции Санджая Ирасингхе.

Over 30 Whales beached on Panadura Coast.Villagers, Police & Coast Guard managed to return them back to the sea successfully #LKA #SriLanka #Whales

Video - Shamila Rodrigo pic.twitter.com/HjFXjtSXbG

— Shakir Thawfeek™ (@shakirrthawfeek) November 2, 2020