Сотня черных дельфинов выбросилась на берег в Шри-Ланке (Видео)

На западном побережье Шри-Ланки около сотни черных дельфинов выбросились на мель. Это крупнейшее подобное происшествие в стране.

Как пишет Aljazeera, китообразные выбросились на берег в Панадуре, что в 25 километрах от столицы страны Коломбо.

"С помощью местных жителей мы пытаемся столкнуть их (в океан). Но их все время выносит на берег. Мы получаем помощь от военно-морского флота, чтобы спасти этих животных", - сказал начальник местной полиции Санджая Ирасингхе.

Over 30 Whales beached on Panadura Coast.Villagers, Police & Coast Guard managed to return them back to the sea successfully #LKA #SriLanka #Whales

Video - Shamila Rodrigo pic.twitter.com/HjFXjtSXbG — Shakir Thawfeek™ (@shakirrthawfeek) November 2, 2020

Управление по защите морской среды Шри-Ланки (MEPA), которое направило своих сотрудников для помощи в спасательной операции, заявило, что это самая большая отдельная стая китов, застрявшая на мели в стране.

"Очень необычно, чтобы такое большое количество людей достигло наших берегов", - говорят в MEPA.

Черные дельфины или гринды вырастают до шести метров в длину и весят около тонны. У животных сильно развит стайный инстинкт, из-за чего они могут выброситься на сушу следуя за вожаком. Впрочем, ученым доподлинно неизвестны причины подобных "самоубийств", хоть исследования продолжаются не одно десятилетие.

В конце сентября стая из около 470 черных дельфинов застряла на побережье близ Тасмании, тогда удалось спасти лишь сотню из них.