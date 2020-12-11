Изменение климата: Covid-19 привел к рекордному снижению выбросов в 2020 году

По словам исследователей, глобальная реакция на пандемию Covid-19 привела к крупнейшему ежегодному снижению выбросов CO2 со времен Второй мировой войны.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Earth System Science Data.

По мнению ученых, снижение главным образом связано с тем, что люди во время пандемии коронавируса предпочитают оставаться дома, меньше передвигаются на машинах и самолетах. На наземный транспорт приходится примерно 1/5 выбросов углекислого газа.

Выбросы снизились на 12% в США и на 11% в Европе, но только на 1,7% в Китае из-за того, что в этой стране раньше закончилась изоляция, а вторая волна пандемии была менее продолжительной. Кроме того, большая часть выбросов углерода в КНР происходит вследствие работы промышленных предприятий, а не транспорта.

Авиация во всем мире сильно пострадала от ограничений, и к концу этого года ожидается, что выбросы в этом секторе все еще будут на 40% ниже уровней 2019 года.

Исследователи полагают, что резкое падение, произошедшее в результате ответных мер на пандемию, может скрывать более долгосрочное сокращение выбросов углерода, больше связанное с климатической политикой.

По данным команды Global Carbon Project, в этом году выбросы углерода сократились на 2,4 миллиарда тонн.

Ранее сообщалось, что вследствие повышения температуры может произойти огромный выброс углерода из почвы.