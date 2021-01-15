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2020-й год стал одним из самых жарких лет в истории метеонаблюдений

2020-й год стал одним из самых жарких лет в истории метеонаблюдений
13:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Пока Антарктида теряет лед в шесть раз быстрее, чем 40 лет назад, а полярные регионы становятся очень уязвимыми к влиянию глобального потепления, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтверждает, что предыдущее десятилетие стало самым жарким за все время метеонаблюдений, а 2020 год - одним из трех самых теплых лет в истории.

Из нового доклада ВМО стало известно, что самые теплые шесть лет следовали с 2015 года, при этом 2016, 2019 и 2020 годы входят в тройку самых теплых. Разница в средних глобальных температурах между тремя самыми теплыми годами - неразличимо мала. Средняя глобальная температура в 2020 году была примерно 14,9°C, что на 1,2 (±0,1)°С выше доиндустриального (1850-1900 гг.) уровня.

"Подтверждение Всемирной метеорологической организации, что 2020 год был одним из самых теплых лет в истории, является еще одним суровым напоминанием о неумолимых темпах изменения климата, которое уничтожает жизни и средства к существованию на всей нашей планете. Сегодня мы наблюдаем потепление на 1,2 градуса и уже являемся свидетелями беспрецедентных экстремальных погодных условий в каждом регионе и на каждом континенте. В этом столетии мы направляемся к катастрофическому повышению температуры на 3-5 градусов по Цельсию. Установить мир с природой - определяющая задача XXI столетия. Это должно быть главным приоритетом для всех и повсюду", - заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Отмечается, что устойчивая жара и лесные пожары в Сибири и небольшая площадь морского льда в Арктике, а также рекордный сезон ураганов в Атлантике были одними из характерных черт 2020 года.

"Температура - всего лишь один из индикаторов изменения климата. К другим относятся концентрации парниковых газов, теплосодержание океана, рН океана; глобальный средний уровень моря; ледниковая масса; площадь морского льда и экстремальные явления", - говорится в докладе.

Как и в предыдущие годы, в 2020 году имели место значительные социально-экономические последствия. Например, Соединенные Штаты сообщили о рекордных потерях от стихийных бедствий, составивших 22 миллиарда долларов США в 2020 году, который стал пятым самым теплым годом в истории наблюдений в стране.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Погода, Жара, Климат, Антониу Гутерриш, ВМО, Метеорология.
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