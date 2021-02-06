Скачать
Суббота, 06.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Вебкам-модель: "Клиент – не самое страшное, один раз пьяный директор пытался задушить меня ремнем"
Вебкам-модель: "Клиент – не самое страшное, один раз пьяный директор пытался задушить меня ремнем"
Итоги дня 5 февраля: тарифные протесты, Зеленский объяснил закрытие каналов Медведчука
Итоги дня 5 февраля: тарифные протесты, Зеленский объяснил закрытие каналов Медведчука
Мокрый снег и гололед: чего ждать от погоды в Украине 6 февраля
Мокрый снег и гололед: чего ждать от погоды в Украине 6 февраля
Внучка президента Украины стала участницей "Голоса країни" (видео)
Внучка президента Украины стала участницей "Голоса країни" (видео)

Хамелеон размером с семечко: найдена самая маленькая рептилия в мире (фото)

Хамелеон размером с семечко: найдена самая маленькая рептилия в мире (фото)
05:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Ученые считают, что они, возможно, обнаружили самую маленькую рептилию на земле. Так, на Мадагаскаре обнаружен подвид хамелеона размером с семечко. 

Об этом сообщает BBC News.

Его назвали Brookesia nana и он имеет тело всего 13,5 мм. Самка этого подвида намного больше - около 29 мм.

Стоит уточнить, что учёные знают немало подобных видов хамелеонов. Однако исследователи считают, что их существует еще больше, просто таких маленьких рептилий тяжело найти.

Подборка интересных фактов о хамелеонах

Интересно то, что рептилию хоть и открыли только что, она уже находится на грани исчезновения. Хамелеон Brookesia nana обитает в горных лесах. Но они уменьшаются из-за сельскохозяйственной деятельности человека.

В своем отчете ученые рекомендовали внести хамелеона в список находящихся под угрозой исчезновения видов, чтобы защитить его и среду его обитания.

Как сообщалось, в декабре в лесах на юге Армении заметили представителя вымирающего вида кошачьих - кавказского леопарда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 269

Все по теме:

Мадагаскар, Животные, Хамелеон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Острая нехватка воды в Крыму: на полуострове готовятся к введению чрезвычайной ситуации
02 Вандалы, облившие краской памятник Бандере, попали на видео
03 Вас обманывали и зомбировали: Зеленский подробно высказался о закрытии каналов Медведчука (видео)
04 Их роман был полон загадок: скончалась возлюбленная Высоцкого, с которой он никогда не жил
05 Зеленский перешел на русский язык в очередном обращении к украинцам (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский перешел на русский язык в очередном обращении к украинцам (видео)
Зеленский перешел на русский язык в очередном обращении к украинцам (видео)
Вандалы, облившие краской памятник Бандере, попали на видео
Вандалы, облившие краской памятник Бандере, попали на видео
Криштиану Роналду - 36 лет: подборка шедевральных голов легенды футбола (видео)
Криштиану Роналду - 36 лет: подборка шедевральных голов легенды футбола (видео)
Какой праздник 6 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 6 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь