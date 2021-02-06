Хамелеон размером с семечко: найдена самая маленькая рептилия в мире (фото)

Ученые считают, что они, возможно, обнаружили самую маленькую рептилию на земле. Так, на Мадагаскаре обнаружен подвид хамелеона размером с семечко.

Об этом сообщает BBC News.

Его назвали Brookesia nana и он имеет тело всего 13,5 мм. Самка этого подвида намного больше - около 29 мм.

Стоит уточнить, что учёные знают немало подобных видов хамелеонов. Однако исследователи считают, что их существует еще больше, просто таких маленьких рептилий тяжело найти.

Интересно то, что рептилию хоть и открыли только что, она уже находится на грани исчезновения. Хамелеон Brookesia nana обитает в горных лесах. Но они уменьшаются из-за сельскохозяйственной деятельности человека.

В своем отчете ученые рекомендовали внести хамелеона в список находящихся под угрозой исчезновения видов, чтобы защитить его и среду его обитания.

Как сообщалось, в декабре в лесах на юге Армении заметили представителя вымирающего вида кошачьих - кавказского леопарда.