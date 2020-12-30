На передовой Карабаха заметили вымирающий вид леопарда (видео)

В лесах на юге Армении, неподалеку от границ Нагорного Карабаха, заметили представителя вымирающего вида кошачьих - кавказского леопарда.

Видео сняли камеры Армянского офиса Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Отмечается, что кавказский (переднеазиатский) леопард попался в прицелы камер в Богакарском заповеднике в лесах Сюникской области.

Этот подвид леопарда живет в Западной Азии и находится под угрозой вымирания. Кавказские леопарды одни из самых больших среди леопардов, могут весить до 90 кг и иметь тело длинной в 180 см.

По разным оценкам, число особей оценивается в пределах около тысячи единиц. Большинство из них находятся в Иране, но также встречаются эти леопарды на Кавказе, в Пакистане, Ираке, Афганистане, Туркмении.

Смотрите на видео, как выглядит этот представитель кошачьих:

Как известно, в районе Сюника в последнее время объявлялись военные Азербайджана с территориальными претензиями к Армении.

Ранее мы сообщали, что после возвращения под контроль Баку заповедных территорий Лачинского района в Азербайджане заявили о разрушении заказников Арменией.