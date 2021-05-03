Скачать
Понедельник, 03.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Главные события недели: смена главы "Нафтогаза", диссертация Кивы и увольнение Мендель
Главные события недели: смена главы "Нафтогаза", диссертация Кивы и увольнение Мендель
Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: все подробности онлайн и реакция соцсетей
Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: все подробности онлайн и реакция соцсетей
Главный дипломат Байдена летит в Украину: чего ждать от этого визита
Главный дипломат Байдена летит в Украину: чего ждать от этого визита
Стало известно, сколько жителей "ДНР" и "ЛНР" получили паспорта РФ
Стало известно, сколько жителей "ДНР" и "ЛНР" получили паспорта РФ

Возле Магадана огромное количество рыбы выбросилось на мелководье: местных жителей предупредили об опасности (видео)

Возле Магадана огромное количество рыбы выбросилось на мелководье: местных жителей предупредили об опасности (видео)
03:27 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В российском Магадане местные жители засняли, как большой косяк рыб застрял на мелководье в бухте Старая Веселая в Охотском море. 

Об этом пишет российское издание 360

Как видно на заснятых очевидцами кадрах, навага либо плещется на мелководье, либо зарылась в песок. Предположительно рыба оказалась в ловушке из-за сильного отлива или того, что лед перекрыл ей выход в море.  

Однако эксперты отмечают, что такое поведение для этих тресковых несвойственно. 

Директор Всероссийского института природы Андрей Пешков не стал исключать, что проблема может крыться в химическом загрязнении воды из-за чего рыба ушла на поверхность. Поэтому он призвал местных жителей, собиравших навагу быть очень осторожными с ее употреблением. 

"Прежде всего ее должны проверить санитарные службы. Потому что могут быть массовые отравления", - сказал он. 

На Сахалине побережье усыпали тонны выбросившейся на берег сельди (видео)

Впрочем, в местном филиале НИИ рыбного хозяйства и океанографии отметили, что причина кроется в перепадах в объемах воды между приливами и отливами. Из-за этого большие объемы льда сели на грунт и перекрыли рыбе возможность уплыть.  

Как сообщалось ранее, на Чукотке в ледовую ловушку в 40 км от открытой воды попало стадо из не менее 20 белух

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 110

Все по теме:

Россия, Рыба, Магадан, Навага.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Паски" из хлеба и "шашлык" из куриных лап: шахтеры из "ДНР" поделились фото своих праздничных столов
02 Сегодня Землю накроет солнечным штормом: каких последствий ожидать
03 В Одессе предложили заменить русскоязычный гимн - Труханов дал ответ
04 "Похож на девочку": в сети обсуждают снимок "Холостяка" Михаила Заливако в паспорте
05 Центральный матч тура в АПЛ МЮ - Ливерпуль сорван: в чем причина (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 2 мая: Пасха на карантине, годовщина трагедии в Одессе
Итоги дня 2 мая: Пасха на карантине, годовщина трагедии в Одессе
В Хмельницкой области водитель сорвался на BMW со скалы: фото спасательной операции
В Хмельницкой области водитель сорвался на BMW со скалы: фото спасательной операции
С алкоголем, сигаретами и глупыми шутками: сеть шокировало поведение двух девушек в киевской церкви (видео)
С алкоголем, сигаретами и глупыми шутками: сеть шокировало поведение двух девушек в киевской церкви (видео)
Какой праздник 3 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 3 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь