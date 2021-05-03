Возле Магадана огромное количество рыбы выбросилось на мелководье: местных жителей предупредили об опасности (видео)

В российском Магадане местные жители засняли, как большой косяк рыб застрял на мелководье в бухте Старая Веселая в Охотском море.

Об этом пишет российское издание 360.

Как видно на заснятых очевидцами кадрах, навага либо плещется на мелководье, либо зарылась в песок. Предположительно рыба оказалась в ловушке из-за сильного отлива или того, что лед перекрыл ей выход в море.

Однако эксперты отмечают, что такое поведение для этих тресковых несвойственно.

Директор Всероссийского института природы Андрей Пешков не стал исключать, что проблема может крыться в химическом загрязнении воды из-за чего рыба ушла на поверхность. Поэтому он призвал местных жителей, собиравших навагу быть очень осторожными с ее употреблением.

"Прежде всего ее должны проверить санитарные службы. Потому что могут быть массовые отравления", - сказал он.

Впрочем, в местном филиале НИИ рыбного хозяйства и океанографии отметили, что причина кроется в перепадах в объемах воды между приливами и отливами. Из-за этого большие объемы льда сели на грунт и перекрыли рыбе возможность уплыть.

Как сообщалось ранее, на Чукотке в ледовую ловушку в 40 км от открытой воды попало стадо из не менее 20 белух.