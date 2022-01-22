Игрок "Шахтера" оказался в эпицентре скандала из-за слов о войне с Россией: из-за него пришлось "запачкаться" Пятову

Из-за высказывания спортсмена досталось и украинским СМИ.

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес попал в скандал из-за реакции на новости о возможном начале вторжения России в Украину.

Накануне Мораес дал комментарий бразильскому изданию !Lance, в котором рассказал, как в Украине воспринимают новости о возможном начале полномасштабной войны.

"Мы, бразильцы, были напуганы всеми этими новостями", — сказал он.

После этого на него обрушилась критика со стороны других футболистов, в частности нападающий "Фуэнлабрады" Роман Зозуля заявил, что Мораес называл себя украинцем, когда дело касалось путевки на "Евро", но теперь он вновь говорит, что является бразильцем.

За товарища по комманде вступился капитан "Шахтера" Андрей Пятов, который обвинил, в том числе, и украинские СМИ в том, что на первоисточнике также присутствовала фраза Мораеса о том, что он является украинцем.

Пятову ответил главный редактор издания Tribuna.com Олег Щербаков, который указал, что этой фразы изначально там не было.

"Будьте аккуратны, не надо так манипулировать. И если накосячил !Lance — говорите, что накосячил !Lance, а не все подряд", — написал он у себя в Фейсбук.

Как сообщалось ранее, глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус попал в скандал из-за своих слов о том, что украинцы и россияне якобы являются "одним народом".