Гравець "Шахтаря" опинився в епіцентрі скандалу через слова про війну з Росією: через нього довелося "забруднитися" Пятову

Через висловлювання спортсмена дісталося й українським ЗМІ.

Нападник "Шахтаря" Жуніор Мораєс потрапив у скандал через реакцію новин про можливий початок вторгнення Росії в Україну.

Напередодні Мораєс дав коментар бразильському виданню !Lance, в якому розповів, як в Україні сприймають новини про можливий початок повномасштабної війни.

"Ми, бразильці, були налякані всіма цими новинами", — сказав він.

Після цього на нього обрушилася критика з боку інших футболістів, зокрема, нападник "Фуенлабради" Роман Зозуля заявив, що Мораєс називав себе українцем, коли справа стосувалася путівки на "Євро", але тепер він знову каже, що є бразильцем.

За товариша по команді заступився капітан "Шахтаря" Андрій Пятов, який звинуватив, у тому числі, і українські ЗМІ в тому, що на першоджерелі також була фраза Мораєса про те, що він є українцем.

П’ятову відповів головний редактор видання Tribuna.com Олег Щербаков, який зазначив, що цієї фрази від початку там не було.

"Будьте обережні, не треба так маніпулювати. І якщо накосячив! Lance — кажіть, що накосячив !Lance, а не все підряд", — написав він у себе в Фейсбук.

Як повідомлялося раніше, глава Федерації боксу України Володимир Продивус потрапив у скандал через свої слова про те, що українці та росіяни нібито є "одним народом".