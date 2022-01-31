Футзал. Евро-2022. Прогноз на матч Казахстан - Украина

Сегодня сборная Украины, титульным спонсором которой является первый легальный букмекер Parimatch Ukraine, сыграет с Казахстаном в четвертьфинале Евро-2022 по футзалу (начало в 21:00). Наша команда доходила до этой стадии на пяти предыдущих турнирах, но не могла преодолеть ее. Для Казахстана это лишь третий чемпионат Европы, в прошлый раз сборная была четвертой, в позапрошлом – третьей.

Сейчас аналитики Parimatch дают 33%, что в полуфинал пройдет Украина и 67%, что это будет Казахстан. Стоит отметить, что соперник сыграет без нескольких ключевых игроков. Из-за перебора желтых карт Казахстан не сможет рассчитывать на натурализованных бразильцев Тайнана и Эдсона. Также травмирован Валиуллин, забивавший в предыдущих матчах Италии и Финляндии.

Сборная Украины показала хорошую игру в предыдущем матче с португальцами, действующими чемпионами Европы. И вообще, в течение турнира команда прибавляла с каждой игрой. Поэтому у нас есть все шансы, чтобы пройти дальше. Интересно, что мы планировали сыграть с казахстанцами в рамках подготовки к Евро. Но спарринги не прошли из-за событий в Казахстане, сборная просто не смогла к нам прилететь.

Сейчас Казахстан считается сильной командой, но в то же время не в последнюю очередь благодаря бразильцам. Без двух ключевых игроков сборная вынуждена будет экспериментировать с составом, что повлияет на ее игру и добавит шансов на победу Украине. Все, что нужно нашим ребятам – это почувствовать поддержку болельщиков, как было и в предыдущих матчах на Евро.

Кстати, для настоящих фанатов футзала Parimatch Ukraine подготовила видео, в котором наши игроки провели челлендж и рассказали о своей подготовке: