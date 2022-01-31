Футзал. Євро-2022. Прогноз матчу Казахстан — Україна

Сьогодні збірна України, титульним спонсором якої є перший легальний букмекер Parimatch Ukraine, зіграє із Казахстаном у чвертьфіналі Євро-2022 з футзалу (початок о 21:00). Наша команда доходила до цієї стадії на п’ятьох попередніх турнірах, але не могла подолати її. Для Казахстану це лише третій чемпіонат Європи, минулого разу збірна була четвертою, позаминулого – третьою.

Наразі аналітики Parimatch дають 33%, що у півфінал пройде Україна, та 67%, що це буде Казахстан. Слід зазначити, що суперник зіграє без кількох ключових гравців. Через перебір жовтих карток Казахстан не зможе розраховувати на натуралізованих бразильців Тайнана та Едсона. Також травмовано Валіулліна, який забивав у попередніх матчах Італії та Фінляндії.

Збірна України показала гарну гру у попередньому матчі з португальцями, чинними чемпіонами Європи. І взагалі протягом турніру команда додавала з кожною грою. Тому ми маємо всі шанси, щоб пройти далі. Цікаво, що ми планували зіграти із казахстанцями у рамках підготовки до Євро. Але спаринги не пройшли через події у Казахстані, збірна просто не змогла до нас прилетіти.

Наразі Казахстан вважається сильною командою, але водночас не в останню чергу завдяки бразильцям. Без двох ключових гравців збірна буде змушена експериментувати зі складом, що вплине на її гру та додасть шансів на перемогу Україні. Все, що потрібне нашим хлопцям – це відчути підтримку вболівальників, як було й у попередніх матчах на Євро.

До речі, для справжніх фанатів футзалу Parimatch Ukraine підготувала відео, в якому наші гравці провели челендж та розповіли про свою підготовку: