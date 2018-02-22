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Ядовитые суши: проверка нашла многочисленные нарушения в ресторане Киева

Суши
16:23 Сегодня Телеграф

В Киеве в результате проверки ресторана суши, в котором отравились посетители, сотрудники Госпотребслужбы нашли многочисленные нарушения законодательства.

В Киеве при проверке ресторана "Евразия", посетители которого заявили об отравлении после употребления суши в этом заведении, были выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства. Об этом сообщает Главное управление Госпотребслужбы в городе Киеве.

"В г. Киеве за период с 15.02.2018 по 19.02.2018 зарегистрировано 5 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, вероятно связанных с употреблением пищи в заведении общественного питания "Евразия". Из эпидемиологического анамнеза установлено, что все больные связывают свое заболевание с употреблением пищи, приобретенной в вышеуказанном заведении общественного питания, все заболевшие заказывали и употребляли суши "Филадельфия", - идет речь в сообщении.

Как отмечается, 20 февраля специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киеве произвели внеплановое мероприятие (обследование) в заведении и выявили многочисленные нарушения действующего законодательства.

В Киеве в ресторане пять человек отравились суши

По результатам проведенного мероприятия ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киеве выдало распоряжение о временном прекращении производства в этом заведении общественного питания с 21 февраля 2018 года до получения результатов лабораторных исследований.

Также направленные письма по адресам: Управления защиты экономики в городе Киеве Департамента защиты экономики, Национальной полиции Украины в г. Киеве, Шевченковского управления Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве относительно принятия мер реагирования по результатам совершения противоправных деяний, которые содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 325 Уголовного кодекса Украины.

Эпидемиологическое расследование случаев заболевания острой кишечной инфекцией продолжается, отметили в Госпродпотребслужбе.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 15 по 19 февраля было зафиксировано пять случаев заболевания острой кишечной инфекцией, связанных с употреблением суши из ресторана "Евразия".

Летом 2017 года из-за употребления суши в киевских ресторанах "Евразия" отравились около 40 человек.

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Госпотребслужба, Киев, Нарушения, Отравление после употребления суши, Отравление суши, Проверка.
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