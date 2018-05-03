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В Польше готовят референдум для изменений в Конституции

Анджей Дуда
18:04 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Президент Польши Анджей Дуда пообещал провести конституционный референдум в ноябре.

Президент Польши Анджей Дуда пообещал провести в стране консультационный референдум относительно внесения изменений в Конституцию 10 и 11 ноября.

Об этом передает Wyborcza.

"Я внесу в Сенат соответствующее представление, чтобы консультационный референдум по Конституции, где все поляки смогут высказать свое мнение по поводу будущего устройства Польши, относительно того, что они хотят и хотят ли этого, состоялся в эти великие дни - 10-11 ноября этого года", - заявил Дуда.

По словам президента, поляки заслуживают "необходимые изменения в Конституцию", или даже "новый" основной закон. Даты референдума Дуда подтвердил в своей речи, которую он произнес по случаю праздника Конституции 3 мая.

"После почти 30 лет после восстановления суверенитета, мы заслуживаем на то, чтобы задуматься над Конституцией, а если нужно, чтобы мы внесли в нее необходимые изменения или сделали новую. Для того, чтобы поляки имели суверенное, сильное государство, со справедливыми судами, честной администрацией, честной властью", – сказал президент.

Отметим, что в Польше уже несколько лет ведется дискуссия о необходимости изменений в Конституцию, различные политические силы предлагают свои версии.

В частности, на референдуме, возможно, будет решаться, должна ли польская конституция иметь приоритет перед законодательством ЕС, о чем ранее говорил Дуда.

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Анджей Дуда, Конституция Польши, Польша, Президент Польши, Референдум в Польше.
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