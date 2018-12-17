Скачать
Вторник, 18.12.2018
66 государств поддержали украинскую резолюцию на заседании генассамблеи ООН
66 государств поддержали украинскую резолюцию на заседании генассамблеи ООН
Климпуш-Цинцадзе: Нам нужен сильный сигнал от Европы
Климпуш-Цинцадзе: Нам нужен сильный сигнал от Европы
Стало известно время начала матчей украинских клубов в Лиге Европы
Стало известно время начала матчей украинских клубов в Лиге Европы
День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких

Генеральный директор Динамо: Нужно провести удачную трансферную кампанию

Генеральный директор Динамо: Нужно провести удачную трансферную кампанию
23:58 Пн, 17 Декабрь 2018 Телеграф football.ua

Динамо планирует усилиться перед первым матчем с Олимпиакосом.

Генеральный директор Динамо Резо Чохонелидзе прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы и рассказал, как команда будет готовиться к первому матчу против Олимпиакоса.

«Олимпиакос — очень сильная команда, которая всегда играет на высоком уровне. Но именно сейчас мы думаем о подготовке в Марбелье. Зимой должны хорошо потренироваться, чтобы быть готовыми к первому матчу с греками», — сказал Чохонелидзе в эфире телеканала Футбол 1.

Также гендир Динамо считает, что перед первой встречей в Греции игроки должны набрать игровую форму, а клуб сделать нужные трансферы.

«Понимаем, что первая игра пройдет на выезде, где традиционно невероятная поддержка трибун. К этому матчу нужно набрать максимальные игровые кондиции и провести удачную трансферную кампанию».

По результатам жеребьевки Динамо сыграет с Олимпиакосом.

Динамо может сыграть с Олимпиакосом при пустых трибунах.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 14 и 21 февраля 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Олимпиакос, Футбол, Новости футбола, Резо Чохонелидзе.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Меган Маркл получила неприятное прозвище от членов королевской семьи
02 День святого Николая 2018: красивые поздравления в стихах для родных и близких
03 Дополнительные поезда: "Укрзализныця" уже назначила 23 "праздничных" поезда
04 День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
05 Президент в Днепре встретился с ветеранами АТО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Французские полицейские угрожают забастовкой
Французские полицейские угрожают забастовкой
Волонтеры передали пленным морякам 21 передачу
Волонтеры передали пленным морякам 21 передачу
Начались учения подразделений морской пехоты в ВМС ВСУ
Начались учения подразделений морской пехоты в ВМС ВСУ
День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
День памяти преподобного Саввы Освященного 2018: история праздника и главные молитвы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь