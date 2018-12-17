Генеральный директор Динамо: Нужно провести удачную трансферную кампанию

Динамо планирует усилиться перед первым матчем с Олимпиакосом.

Генеральный директор Динамо Резо Чохонелидзе прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы и рассказал, как команда будет готовиться к первому матчу против Олимпиакоса.

«Олимпиакос — очень сильная команда, которая всегда играет на высоком уровне. Но именно сейчас мы думаем о подготовке в Марбелье. Зимой должны хорошо потренироваться, чтобы быть готовыми к первому матчу с греками», — сказал Чохонелидзе в эфире телеканала Футбол 1.

Также гендир Динамо считает, что перед первой встречей в Греции игроки должны набрать игровую форму, а клуб сделать нужные трансферы.

«Понимаем, что первая игра пройдет на выезде, где традиционно невероятная поддержка трибун. К этому матчу нужно набрать максимальные игровые кондиции и провести удачную трансферную кампанию».

По результатам жеребьевки Динамо сыграет с Олимпиакосом.

Динамо может сыграть с Олимпиакосом при пустых трибунах.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 14 и 21 февраля 2019 года.