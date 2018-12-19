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Ройс: Боруссия заслужила поражения от Фортуны

Ройс: Боруссия заслужила поражения от Фортуны
12:02 Сегодня Телеграф football24.ua

Полузащитник Боруссии Д Марко Ройс попытался объяснить неожиданное поражение от Фортуны (1:2) в матче 16-го тура Бундеслиги.

Капитан дортмундской Боруссии назвал главные причины первого поражения команды в новом сезоне Бундеслиги.

"Нам не хватило желания победить в этой игре.

Честно говоря, мы заслужили это поражение, потому что приложили недостаточно усилий для другого результата", – цитирует Ройса AFP.

Боруссия потерпела первое поражения в сезоне Бундеслиги

Напомним, фиаско в матче с Фортуной стало первым поражением дортмундской Боруссии в нынешнем сезоне чемпионата Германии.

Фортуна - Боруссия Д: видео голов и обзор матча (Видео)

Несмотря на потерю очков, Боруссия продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги, имея в активе 39 пунктов.

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Бундеслига, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Марко Ройс.
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