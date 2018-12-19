Ройс: Боруссия заслужила поражения от Фортуны

Капитан дортмундской Боруссии назвал главные причины первого поражения команды в новом сезоне Бундеслиги.
"Нам не хватило желания победить в этой игре.
Честно говоря, мы заслужили это поражение, потому что приложили недостаточно усилий для другого результата", – цитирует Ройса AFP.
Напомним, фиаско в матче с Фортуной стало первым поражением дортмундской Боруссии в нынешнем сезоне чемпионата Германии.
Несмотря на потерю очков, Боруссия продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги, имея в активе 39 пунктов.