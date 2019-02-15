Черноморец подписал российского футболиста

Российский форвард Василий Павлов подписал контракт с одесским Черноморцем, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист будет выступать под 24-м номером.

Стоит отметить, что 28-летний нападающий стал первым за 5 лет российским футболистом, который переехал в УПЛ.

Ранее Павлов выступал за Крылья Советов, Рубин, Химки, Армавир и Зоркий. В прошлом году нападающий защищал цвета латвийского Вентспилса, за который в 19 матчах забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Также за свою карьеру Павлов сыграл 13 матчей в еврокубках, в которых забил 3 гола.