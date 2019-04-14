В Киеве молодую девушку изнасиловали возле дома

На улице Озерная, 20 в Оболонском районе Киевеа неизвестный изнасиловал 21-летнюю девушку и скрылся.

В Киеве в Оболонском районе неизвестный изнасиловал 21-летнюю девушку и скрылся.

После инцидента девушка не позвонила в полицию, стражей порядка вызвала ее подруга, сообщает Информатор.

Правоохранители получили звонок около половины первого ночи. Когда на место прибыли патрульные, потерпевшая рассказала, что когда она возвращалась домой, на нее возле дома напал неизвестный мужчина.

Нападающий затащил девушку за гаражи, где и изнасиловал ее. Пострадавшую госпитализировали в больницу для проведения экспертиз.

Напомним, прокуратура контролирует ход расследования по факту изнасилования несовершеннолетней девушки в Великоновоселковском районе Красноармейской местной прокуратуры