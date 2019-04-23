Погба: С нетерпением жду игру против Ман Сити

Лидер МЮ надеется помочь Ливерпулю завоевать титул чемпиона АПЛ.

Уже в эту среду "МЮ" сыграет против "Манчестер Сити". В случае победы "красных", они сделают большое добро для "Ливерпуля" и, возможно, помогут тем стать чемпионом Англии.

В предверии важнейшего матча, интервью Sky Sports дал лидер "МЮ" Поль Погба.

"Сейчас оба клуба находятся в гонке - они за титул, мы за зону Лиги Чемпионов. Так что игра будет очень сложной и очень важной. Это дерби очень важно, каждая из команд хочет победить. Футболисты готовы многое отдать за свой клуб.

Данный поединок отличается от других, ведь он очень красивый и интенсивный. Вы получаете невероятный опыт в таких матчах. Говоря лично за себя, я люблю играть против сильных команд, в которых играют сильные футболисты. В этих играх я многому учусь", - заявил в интервью француз.

Напомним, что год назад команды также встретились в конце чемпионата. После первого тайма "горожане" вели 2:0, но именно дубль Погба помог "дьяволам" вернуться в игру и выиграть её.