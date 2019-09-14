В Киеве горел пляжный комплекс (Фото, Видео)

В результате инцидента никто не пострадал. По оба берега Днепра был виден столб черного дыма.

14 сентября в Киеве произошел пожар пляжного комплекса.

Об этом сообщили на пресс-сайте ГСЧС.

В сообщении говориться, что на острове Долобецкий Днепровского района Киева в 17:08 возник пожар в одноэтажном домике комплекса. В 18:04 - локализован, 18:34 - ликвидирован.

Пострадавших и жертв нету.

В тушении пожара участвовало 51 человек состава МЧС и 9 единиц техники.

Пожежа на столичному Гідропарку pic.twitter.com/6z0wi2j5lO — hromadske (@HromadskeUA) September 14, 2019

Напомним, в Днепропетровской области в пятницу, 13 сентября, во время движения загорелся автобус. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщалось ранее, на территории одного из самых больших нефтепереробатующих заводов в мире, Saudi Aramco, начался пожар. Об этом сообщает Al-Arabiya. По предварительной информации, пожар случился из-за атаки дронов.