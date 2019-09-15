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Стаховский и Марченко уступили венграм в матче Кубка Дэвиса

Стаховский и Марченко уступили венграм в матче Кубка Дэвиса
14:43 Сегодня Телеграф Фото: Большой теннис украины

Украинцы позволили сборной Венгрии выйти вперед в матче Кубка Дэвиса.

Украинцы Сергей Стаховский и денис Молчанов уступили Атилле Балошу и Мартону Фучовичу в парном матче Кубка Дэвиса.

Сергей Стаховский/Денис Молчанов (Украина) — Мартон Фучович/Атилла Балаш (Венгрия) 1:2 (6:7, 6:3, 3:6)

Первый сет затянулся и победитель определялся лишь на тай-брейке, украинская пара плохо его провела, усутпив 1:7.

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Во втором сете украинцы собрались и выдали хорошую игру, благодаря чему сумели взять сет себе. На большее наших не хватило, венгры при помощи родных трибун уверенно отыграли и добыли победу.

Эта победа позволила Венгрии выйти вперед в противостоянии 2:1. Окончательный победитель определится позже, когда сыграют между собой Стаховский и Фучович, а Илья Марченко сразится с Балашем. 

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Все по теме:

Сергей Стаховский, Сборная Венгрии, Кубок Дэвиса, Денис Молчанов, Атилла Балош.
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