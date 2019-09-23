Полиция будет разбираться в миллионных убытках "Укрзализныци"

Акционерная компания "Укрзализныця" собрала и передала материалы правоохранителям относительно миллионных убытков при покупке и поставке элементов рельсовых скр

Об этом сообщил председатель правления компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Черный понедельник" для братьев Дубневичей. "Укрзализныця" собрала и передала материалы правоохранителям по миллионным убыткам при покупке и поставке анкеров. Это очередная ступень в нашей непростой борьбе за прозрачный рынок закупок УЗ. Здесь имеем дело с гигантами теневых закупок", - написал он.

Кравцов отметил, что две компании с похожими названиями в течение 2018 - 2019 годов поставляли "Укрзалызиныце" закладные анкеры АЗ-2 под видом продукции отечественного производителя.

"Как показала проверка, анкеры завозили из Беларуси. Импортировал эту продукцию отечественный производитель через фирму-прокладку. Интересно, что завозились анкеры под видом заготовки, что позволило существенно занизить импортную пошлину. Ориентировочная себестоимость одной единицы такой «детали» составляла около 50 грн, а "Укрзализныце" ее уже продавали как товар за 94 грн", - написал он.

По словам Кравцова, только за 7 месяцев 2019 года завышение стоимости могло составить более 60 млн грн.

"Месяц назад мы приостановили разнарядки на поставку анкеров АЗ-2 по заключенным договорам", - подчеркнул он.

Как сообщалось в СМИ, "Украинская железная дорога» с февраля не согласовывает своим заводам покупку анкеров на 177, 090 млн грн у дилеров "Корпорации КРТ" братьев Богдана и Ярослава Дубневичей, нардепов от БПП.

В феврале и апреле "Гниванский завод спецжелезобетона" и "Коростенский завод железобетонных шпал" выбрали "ВМ Трейдер" победителем трех тендеров по поставке 1,88 млн анкеров закладных АЗ-2 к упругим путевым скреплениям КПП-5 по цене 94 грн/шт. Производителем этих анкеров является "Корпорация КРТ" братьев Дубневичей.

Ддиректор компании "АО Механика" Виталий Руденко заявлял, что менеджмент "Укрзализныци" с 2005 года не допускает его компанию к тендерам, используя различные уловки. Кроме того, многие высокопоставленные чиновники "Укрзализныци" являются помощниками Дубневичей.