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Волкер: Прямой контакт Зеленского и Путина может быть выгодным

Волкер: Прямой контакт Зеленского и Путина может быть выгодным
18:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Курт Волкер в любом из форматов есть свои "плюсы" и "минусы".

Курт Волкер рассказал одному украинскому телеканалу о том, что прямой контакт Зеленского и Путина может быть выгодным. В тоже время, Волкер, не исключает возможностей "нормандского" и других форматов.

Спецпредставитель по делам Украины в Государственном департаменте США Курт Волкер высказал свою позицию по поводу формата прямого общения Зеленского с Путиным. В интервью он отметил, что каждый из форматов имеет свои "плюсы" и "минусы".

Также Курт Волкер в ходе интервью рассказал о том, что надеется, что ни Ангела Меркель (канцлер ФРГ), ни Дональд Трамп (президент США), ни Эммануэль Макрона (президент Франции) не имеют ничего против Украины. В пользу прямого контакта Волкер причислил и недавний обмен пленными.

Волкер считает, что РФ продолжит войну с низкой интенсивностью

Как сообщалось ранее, Волкер считает, что Россия не заинтересована удерживать Донбасс

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Владимир Путин, Владимир Зеленский, Курт Волкер.
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