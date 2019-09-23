Волкер: Прямой контакт Зеленского и Путина может быть выгодным

Курт Волкер в любом из форматов есть свои "плюсы" и "минусы".

Курт Волкер рассказал одному украинскому телеканалу о том, что прямой контакт Зеленского и Путина может быть выгодным. В тоже время, Волкер, не исключает возможностей "нормандского" и других форматов.

Спецпредставитель по делам Украины в Государственном департаменте США Курт Волкер высказал свою позицию по поводу формата прямого общения Зеленского с Путиным. В интервью он отметил, что каждый из форматов имеет свои "плюсы" и "минусы".

Также Курт Волкер в ходе интервью рассказал о том, что надеется, что ни Ангела Меркель (канцлер ФРГ), ни Дональд Трамп (президент США), ни Эммануэль Макрона (президент Франции) не имеют ничего против Украины. В пользу прямого контакта Волкер причислил и недавний обмен пленными.

Как сообщалось ранее, Волкер считает, что Россия не заинтересована удерживать Донбасс