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Адвокат прибрал к рукам помещение на Банковой

Адвокат прибрал к рукам помещение на Банковой
15:36 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Сотрудники СБУ задержали адвоката который присвоил госпомещение на улице Банковой стоимостью 5 млн. грн.

Киевская прокуратура совместно с СБУ задержала адвоката, который присвоил государственное помещение на улице Банковой стоимостью 5 миллионов гривен и пытался его продать.

Источник: пресс-служба столичной прокуратуры

Досудебное расследование установило, что злоумышленники, используя анкетные данные пожилой женщины, которая умерла еще в 2002 году, на основании поддельных документов зарегистрировали права собственности на объект недвижимости, находящийся на балансе Государственного управления делами и является государственной собственностью.

Стоимость помещения составляет около 5 млн гривен.

Правоохранители отмечают, что с 2003 года указанный объект недвижимости у государства арендовала общественная организация "Союз женщин Украины".

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В дальнейшем, задержанный пытался продать указанное помещение арендаторам за 130 тысяч долларов США.

После встречи и договоренности о заключении договора купли-продажи, работники прокуратуры и спецслужбы задержали адвоката .

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Следственные действия продолжаются.

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СБУ, Прокуратура, Адвокат, Суд, Банковая.
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