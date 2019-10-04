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В Одесской области браконьеры выловили десятки тонн кефали

В Одесской области браконьеры выловили десятки тонн кефали
16:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

В национальном природном парке "Тузловские лиманы", браконьеры выловили десятки тонн кефали.

Об этом в Facebook сообщил известный эколог, сотрудник указанного заповедника Иван Русев. Он подчеркнул, что рано утром 3 октября все "входы и выходы" на 1-10 км песчаной пересыпи нацпарка были полностью перекрыты военными.

"По жестким правилам, в связи с такими испытаниями, Украина ограничивает доступ к ряду территорий и акваторий. К таким территориям нацпарка, как мыс Калфа, Ледники и 1-10 км морской косы от Лебедевки, выставлены вооруженные наряды", - сообщил Русев.

Также, по его словам, в течение 3-4 октября закрыта прилегающая к полигону часть Черного моря. Инспекторам нацпарка на этот период вход на указанные территории категорически воспрещен.

При этом, представители администрации заповедника услышали, что на указанной территории стреляют. В бинокль его сотрудники увидели, как там ходят какие-то люди и взлетают десятки тысяч птиц.

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"Птицы держались возле массового хода кефали в противозаконный канал обслуживающего кооператива "Гранит-2" - браконьеры отпугивают птиц выстрелами", - написал Русев.

По его словам, сотрудники заповедника позвонили начальнику погранотряда "Курортное" и сообщили о выстрелах. Однако указанный сотрудник погранслужбы заявил, что о выстрелах уже получена информация, отметив, что "там не должны находиться люди" из-за оцепления, выставленного в связи с испытаниями.

Он добавил, что позже экологи из инсайдерских источников получили эксклюзивную фотографию, на которой запечатлены порядка десяти браконьеров, грузящих кефаль в рефрижераторы.

Русев акцентирует, что рефрижераторы днем вывозят контрабандным путем десятки тонн кефали из НПП "Тузловские лиманы", в строго контролируемой погранзоне в разгар испытаний ракетных комплексов, проходящих в Татарбунарском районе области.

Он также обнародовал фотографии, в частности, инсайдерский снимок, на котором изображены место вылова кефали, вышеназванный рефрижератор и пр.

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В Одесской области 3 и 4 октября проходят ракетные стрельбы, в связи с чем ограничен доступ к мысам Калфа, Ледники и 1-10 км морской косы от населенного пункта Лебедевка на побережье Черного моря.

21 сентября в НПП "Тузловские лиманы" несколько десятков браконьеров избили сотрудников указанного заповедника. Как отметила и. о. директора нацпарка Ирина Выхристюк, в числе злоумышленников – представители обслуживающего кооператива "Гранит-2", которые, по ее утверждению, занимаются незаконным выловом рыбы.

Позже полиция заявила, что по факту нападения на сотрудников парка открыто уголовное производство.

"Тузловские лиманы" — национальный природный парк, расположенный на территории Татарубнарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

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Браконьеры, Одесская область, Кефаль, Тузловские лиманы.
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