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Шахтер - Львов: анонс и прогноз на матч УПЛ

Шахтер - Львов: анонс и прогноз на матч УПЛ
11:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Представляем вашему вниманию анонс поединка 15-го тура УПЛ между донецким Шахтером и ФК Львов.

Сегодня, 22 ноября, матч Шахтер - Львов откроет программу 15-го тура чемпионата Украины.

Шахтер - Львов

22 ноября, Харьков, ОСК «Металлист», 19:00

Прямая трансляция на телеканале «Футбол 1»

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После перерыва на матчи сборные возвращается к привычному темпу футбольные чемпионаты. Шахтер к поединку подходит с кадровыми проблемами. Капитан команды Тайсон дисквалифицирован на один матч, "украинские бразильцы" Мораес и Марлос в играх за сборную так и не выходили на поле. Но согласно источникам нападающий уже восстановился. Оправился от повреждения и Манор Соломон. 

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Касательно Львова, то смена тренера пошла им на пользу. Если в первой игре под руководством Эгише Меликяна им не удалось ничего показать против Динамо, хотя и играли целый тайм в большинстве, то вот в предыдущем туре ФК Львов сумел обыграть Ворсклу и покинуть последнее место в УПЛ.

Интересные факты 

- "Горняки" не знают горечи поражений в украинском чемпионате уже 43 матча

- Данный матч станет 20 для Луиша Каштру на посту тренера ФК Шахтер

- Львов не забивает на выезде уже 5 матчей

- Егише Меликян лишь раз играл против Шахтера, летом 2017 года его Сталь упустила ничью на 90+5 минуте, когда Бланко-Лещук реализовал выход один на один с Германом Пенковым.

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: Шахтер - ФК Львов 2:0

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ФК Шахтер, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола, ФК Львов.
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