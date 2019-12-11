Дело Грымчака: чиновника МинВОТ выпустили из-под стражи

ВАКС изменил меру пресечения Игорю Овдиенку с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Игорю Овдиенко, задержанному вместе с бывшим заместителем главы МинВОТ Юрием Грымчаком, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест до 10 февраля 2020 года.

Как сообщает адвокат Дмитрий Мельник в Facebook, соответствующее решение принял следственный судья Тимур Хамзин 11 декабря.

"Подозреваемого Овиденка Игоря Виталиевича освободить из-под стражи и немедленно доставить к месту жительства", - говорится в постановлении.

Кроме того, к подозреваемому применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье круглосуточно до 10 февраля 2020 года и возлагается ряд обязанностей, в числе которых: являться к детективу, прокурору или в суд по каждому их вызову и требованию; не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и носить электронное средство контроля.

Отмечается, что соответствующее постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня объявления.

14 августа правоохранители задержали Грымчака и его "помощника" Игоря Овдиенко при получении 480 тыс. долларов взятки.

По данным следствия, в целом задержанные требовали от предпринимателя 1,1 млн долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

15 августа Грымчаку и Овдиенко было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова назначил Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн. 8 октября Печерский районный суд Киева продлил его содержание под стражей до 14 ноября.

В конце октября Грымчаку и Овдиенко изменили подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2) УК Украины.

14 ноября Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшего заместителя министра Грымчака.