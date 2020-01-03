Негативное влияние на экономику: Милованов прокомментировал подорожание нефти

Министр убежден, что рост цен нефть оказывает плохое влияние на экономику нашей страны.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов негативно оценивает влияние роста цен на нефть на украинскую экономику.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

"В целом еще не понятно (как это отразится на экономике – ред.). Рост цен на нефть негативно влияет на экономику Украины", – отметил Милованов.

Дополнительные комментарии пока не удалось получить.

Как сообщалось, мировые рынки бурно реагируют на новость о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил на аэропорт столицы Ирака Багдада. На этой информации цены на нефть выросли до максимумов с сентября, их подъем в ходе торгов превышал 4% на этой информации. По данным Bloomberg, рост цен на нефть марки Brent составляет 3,6%.