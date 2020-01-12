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Посол Британии заявил, что не участвовал в акциях протеста в Иране

Посол Британии заявил, что не участвовал в акциях протеста в Иране
12:22 Сегодня Телеграф

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал задержание британского посла в Иране Роберта Макейра на акции протеста в Тегеране.

Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макейр отверг в воскресенье обвинения властей Ирана в том, что он принимал участие в акциях протеста в Тегеране и руководил ими. Об этом дипломат написал в Twitter.

“Я могу подтвердить, что я не принимал участия в демонстрациях! Я пошел для участия в том, что было заявлено как почитание памяти жертв катастрофы рейса 752 („Международных авиалиний Украины“). Это нормально отдать дать уважения жертвам, некоторые из которых были британцами. Я покинул (место событий) спустя пять минут, когда кто-то начал скандировать”, — сообщил посол.

 

В субботу агентство Tasnim сообщило, что иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили Макэйра из-за того, что тот якобы участвовал в акции протеста и пытался руководить действиями толпы во время демонстрации возле Технологического университета имени Амира Кабира. Tasnim отметило, что в воскресенье посол будет вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом.

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По данным агентства Reuters, в субботу в ряде городов Ирана, в том числе в Тегеране, начались антиправительственные демонстрации на фоне признания иранскими ВС ответственности за катастрофу украинского самолета Boeing 737.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал задержание посла вопиющим случаем нарушения международного права.

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Иран, МИД Британии, Доминик Рааб, Роберт Макейр.
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