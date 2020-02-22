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Украина сократила суточный отбор газа из подземных хранилищ

Украина сократила суточный отбор газа из подземных хранилищ
10:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Запасы газа в подземных хранилищах страны уменьшились на 16 млрд.куб.м.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 20 февраля уменьшился до 16,134 млрд куб. м, говорится в данных ООО "Оператор ГТС Украины". По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В то же время 20 февраля из ПХГ Украины отобрано 29,57 млн куб. м, тогда как сутками ранее 35,49 млн куб. м газа.

При этом в данных за 20 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 21 млн куб. м, из Польши - 1 млн куб. м, из Венгрии - 8,32 млн куб. м газа.

Украина сократила запасы газа до 62%

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщалось ранее, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. С нового года для потребителей будут действовать две цены на газ от Нафтогаза - квартальная и ежемесячная.

По данным Минэкоэнерго, в январе потребители заплатят за газ 5580 грн за тыс. куб. м с НДС без транспортировки. В правительстве пообещали, что в феврале платежка за газ будет значительно ниже.

Напомним, следователи ГБР сообщили экс-чиновнику НАК "Нафтогаз Украины" о подозрении в нанесении ущерба государству на 284 млн грн.

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Газ, Подземные хранилища, Запасы газа, ПХГ.
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