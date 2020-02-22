Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Италии

В больнице региона Венето умер 78-летний мужчина.

В Италии зафиксирована первая смерть от инфицирования коронавирусом COVID-19. Количество заболевших возросло до 19 человек. Об этом сообщает AP.

"Италия по состоянию на утро субботы сообщила о первой смерти в результате нового вируса из Китая, а количество зараженных людей выросло более чем в четыре раза, по группе случаев заражения. Ситуация заставила чиновников закрыть школы, рестораны и предприятия", - говорится в сообщении.

Местное телевидение сообщило, что от вируса умер 78-летний мужчина, один из двух зараженных людей в регионе Венето, смерть произошла в пятницу.

людей в регионе Венето, смерть произошла в пятницу.

В Ломбардии было подтверждено не менее 14 новых случаев коронавируса, в общей сложности, во всей Италии количество зараженных достигло 19 человек.

Первым COVID-19 заболел 38-летний итальянец, который 21 января встретился с кем-то, кто вернулся накануне из Китая, без проявлений каких-либо симптомов коронавируса, сообщили итальянские органы здравоохранения.

Как сообщалось, за прошедшие сутки количество умерших вследствие заражения коронавирусом COVID-19 в Китае достигло 2345, подтверждено 76 тыс. 288 случаев инфицирования.

В Украине, по информации Минздрава, не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом COVID-19.

Напомним, ВОЗ заявила, что количество заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, приближается к 1,5 тыс. человек .