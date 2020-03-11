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В Запорожской области госпитализирована женщина, прибывшая из Италии

В Запорожской области госпитализирована женщина, прибывшая из Италии
16:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: zoda.gov.ua

В Запорожской области с подозрением на коронавирус госпитализировали прибывшую из Италии женщину.

В Запорожской области в боксированное отделение областной инфекционной клинической больницы с подозрением на коронавирус была госпитализирована женщина, прибывшая из Италии, сообщает пресс-служба ОГА.

"В пункт здравоохранения вокзала станции "Запорожье-1" за медицинской помощью по поводу тяжелого протекания острой респираторной инфекции 9 марта обратилась женщина, которая прибыла из Италии. Контакты с больными коронавирусной инфекцией в Италии женщина отрицает", - говорится в сообщении.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ГУ "Запорожский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины", жительница одного из населенных пунктов региона находилась на заработках в Италии.

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"Бригада скорой помощи отвезла больную в инфекционную больницу в отдельный бокс. При поступлении больной был поставлен диагноз острая респираторная вирусная инфекция, фарингит, двусторонняя нижнедолевая внегоспитальная пневмония", - рассказал директор ГУ "Запорожский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины" Роман Терехов.

По его словам, украинка заболела в Италии, после чего начала лечение антибиотиками от хронического пиелонефрита, который считала причиной своего недуга. Итальянские работодатели отпустили женщину на родину лечиться. Так, 7 марта женщина прибыла в Борисполь, после чего отправилась домой на поезде.

"В Борисполе у нее поднималась температура до субфебрильных цифр – 37,3С, там согласно принятому алгоритму, с ней проведена беседа, заполнены все документы и она указала возможную причину. Объективных признаков респираторных явлений у нее не было и она вечером того же дня поехала в Запорожье. На утро ей стало плохо, поднялась температура, о чем и сообщила проводнику поезд" - сообщил Терехов.

В Запорожском областном лабораторном центре Минздрава Украины отметили, что учитывая пребывание женщины в Италии в течение последних 14 дней до заболевания и тяжесть течения болезни, она была в этот же день госпитализирована в боксированное отделение областной инфекционной клинической больницы.

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"С целью установления возбудителя заболевания материал от больного исследован в вирусологической лаборатории областного лабораторного центра МЗ Украины на грипп, парагрипп. По результатам получены отрицательные результаты исследования. Для дальнейшего изучения материал, в том числе для исследования на новый коронавирус, был отправлен в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья МОЗ Украины", - подчеркнули в ОГА.

Отмечается, что противоэпидемические мероприятия по месту выявления больного проведены в полном объеме. За лицами, которые контактировали с женщиной, установлено медицинское наблюдение, в помещениях, где находилась больная, проведены дезинфекционные мероприятия.

Результаты анализов будут известны через несколько дней.

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Италия, ОГА, Запорожская область, МОЗ Украины, Коронавирус.
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