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В Минэнерго рассказали о достижениях уходящей недели

В Минэнерго рассказали о достижениях уходящей недели
10:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
На этой неделе введен в действие закон о снижении "зеленых" тарифов, сообщает Минэнерго.

"Закон о совершенствовании условий поддержки "зеленой" энергетики официально опубликован", - отмечают в ведомстве.

Законом, в частности предусматривается:

  • снижение "зеленых" тарифов (на 7,5% - ВЭС, на 15% - СЭС), что предусматривает экономию для государства около 6 млрд грн ежегодно или 2 млрд евро - до завершения срока поддержки (до 2030 года);

  • увеличение еще на 5% электроэнергии, которую может продавать НАЭК "Энергоатом" на рынке двусторонних договоров; суммарно компания сможет продавать таким образом 10%;

  • усовершенствование модели "зеленых" аукционов, которая призвана сделать ее более прозрачной, гибкой и адаптивной.

Также Минэнерго начало подготовку к "зеленым" аукционам.

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"Мы начали работу по определению объемов годовых квот поддержке "зеленой" энергетики, графиков организации аукционов и подготовке нормативно-правовых актов, направленных на имплементацию положений закона. Для более согласованной и продуктивной работы планируем создать координационную группу", - отметила руководительница Минэнерго Ольга Буславец.

Также ведомство Буславец этой неделе заботилось атомной энергетикой страны.

"Минэнерго способствует финансовому оздоровлению "Энергоатома". На согласовании заинтересованных органов власти находится проект постановления правительства, которым вводится переходная модель ПСО на рынке электроэнергии перед введением финансового механизма ПСО. Документом будет предусмотрено, что "Энергоатом" получит возможность продавать на рынке двусторонних договоров до 40% электроэнергии", - сообщает Минэнерго.

При этом в ведомстве категорически против импорта электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации.

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"Мы взяли курс на европейскую интеграцию. А именно - на полную техническую синхронизацию с европейскими энергетическими системами ENTSO-E. Синхронизация позволит интегрироваться в европейский рынок и иметь реальную конкуренцию. Для выполнения планов нам нужно в 2022 году в течение недели провести соответствующее тестирование, на время которого необходимо отключение от энергосистем России и Беларуси. Любые разговоры об импорте электроэнергии из этих государств является препятствием для нашей дальнейшей полной технической синхронизации, ослабляют нашу генерацию и делают невозможным выполнение наших планов. А мы должны думать и работать стратегически", - заявила Буславец.

Также напоминается, что на днях правительство установило требования к сжиженному газу.

"Кабинет Министров утвердил технический регламент о требованиях к сжиженному газу для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей", - рассказали в ведомстве.

Кроме того сообщили, что в Общественный совет при Минэнерго подали кандидатуры 34 общественные организации и объединения.

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Кабмин, Минэнерго, Ольга Буславец.

Автор:

Телеграф
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