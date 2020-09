Во время подписания мирного соглашения: сектор Газа запустил по Израилю две ракеты, есть раненые

Израильская армия сообщила, что из сектора Газа были выпущены две ракеты, одна из которых была перехвачена противоракетной системой "Железный купол.

Другая ракета упала на территории прибрежного города Ашдод, ранив по меньшей мере двух человек.

Атака произошла после того, как Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн подписали в Вашингтоне историческое соглашение об установлении дипломатических отношений с Израилем.

#Rocket fired from Gaza Strip injures 2 #Israelis in port city of #Ashdod . Injuries reported after rockets fired from #Gaza, as #Bahrain & UAE sign peace deal with #TelAviv at the White House pic.twitter.com/Er9iCtvlA4

— Vivek Bajpai विवेक बाजपेयी (@vivekbajpai84) September 15, 2020