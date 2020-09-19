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COVID-19: в ВСУ зафиксировали еще 40 новых заболевших

COVID-19: в ВСУ зафиксировали еще 40 новых заболевших
12:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
В украинской армии выявили 40 новых случаев коронавируса COVID-19.

В Вооруженных силах за минувшие сутки выявлено 40 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19, десять из них госпитализированы.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Фейсбуке.

"За минувшие сутки зарегистрировано 40 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сводке.

Отмечается, что десять больных находятся в учреждениях здравоохранения: в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинском клиническом центре Восточного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинском клиническом центре Северного региона, Белоцерковском и Житомирском военных госпиталях - по 1 военнослужащему, в Ивано-Франковской и Львовской городских больницах - по 1 работнику ВСУ. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

В Украине продолжает расти суточный прирост COVID-19

Остальные 30 больных находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. В частности, в Киевской области - 10 военнослужащих и 2 работника ВСУ, в Львовской - 4 военнослужащих и 3 работника ВСУ, Одесской - 6 военных, Тернопольской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях - по 1 военнослужащему, в Ривненской - 1 работник ВСУ. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания, отмечают в Медсилах.

Всего, по данным командования Медсил, по состоянию на 10.00 19 сентября в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 681 человек.

За время пандемии выздоровели 1 754 человека, летальных случаев зарегистрировано 9.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 844 человека, у 53 военнослужащих заканчивается изоляция ближайших трех суток.

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ВСУ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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