Жена Кернеса растрогала сеть роликом прощания с мэром в Харькове

Супруга умершего мэра Харькова Оксана Гайсинская в пятиминутном ролике показала весь день похорон Геннадия Кернеса.

Кадры она выложила на своей странице в Instagram.

В ролике можно увидеть, как Геннадия Кернеса отпевают в Благовещенском соборе, позже – прощаются в Харьковском академическом театре оперы и балета, а к концу дня – проводят погребение на 2-м городском кладбище. И езде на кадрах Кернеса сопровождают сотни, а то и тысячи людей. Весь масштаб харьковской скорби по любимому мэру в ролике снят с дронов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оксана Гайсинская (@oksanag2406)

В сети пользователи массово высказывают слова сочувствия супруге градоначальника.

"Оксана, терпения Вам. Пусть земля тебе будет пухом, Человек с большой буквы", "Лучший! Всегда будет в памяти и наших сердцах", "Навсегда в наших сердцах Адольфович, покойся с миром, ты был и будешь лучшим", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее проститься с Кернесом в Харьковском академическом театре оперы и балета успели не все.