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Позиции ВСУ окружили снайперы и диверсанты: разведчики рассказали об обострении на Донбассе

Позиции ВСУ окружили снайперы и диверсанты: разведчики рассказали об обострении на Донбассе
Обновлено 15:38 Сегодня Телеграф

Украинские разведчики узнали про активную подготовку боевиков по усилению своих позиций и созданию провокаций на Донбассе, где министр МВД Арсен Аваков недавно констатировал серьезное обострение.

Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны.

"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск активизировало привлечения диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар для действий в районах передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские диверсанты занимаются уничтожением элементов систем видеонаблюдения с целью сокрытия действий в "серой зоне".

"На отдельных направлениях отмечено прибытие на передовые позиции инженерно-саперных подразделений в составе кадровых военнослужащих ВС РФ для оборудования минных и сигнальных полей", - добавили в Минобороны.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что  российские наемники повышают боевую готовность и стягивают тяжелую технику на новые позиции на Донбассе.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Боевики, Донбасс, ВСУ, Война на Донбассе.
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