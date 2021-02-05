Позиции ВСУ окружили снайперы и диверсанты: разведчики рассказали об обострении на Донбассе

Украинские разведчики узнали про активную подготовку боевиков по усилению своих позиций и созданию провокаций на Донбассе, где министр МВД Арсен Аваков недавно констатировал серьезное обострение.

Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны.

"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск активизировало привлечения диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар для действий в районах передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские диверсанты занимаются уничтожением элементов систем видеонаблюдения с целью сокрытия действий в "серой зоне".

"На отдельных направлениях отмечено прибытие на передовые позиции инженерно-саперных подразделений в составе кадровых военнослужащих ВС РФ для оборудования минных и сигнальных полей", - добавили в Минобороны.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что российские наемники повышают боевую готовность и стягивают тяжелую технику на новые позиции на Донбассе.