Скачать
Суббота, 13.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Почему пользоваться Viber и Telegram опасно?
Почему пользоваться Viber и Telegram опасно?
Германия выйдет из Минских соглашений, но в бой за Донбасс могут вступить США: озвучен прогноз
Германия выйдет из Минских соглашений, но в бой за Донбасс могут вступить США: озвучен прогноз
Ермак оценил шансы Витренко с третьей попытки попасть в Кабмин
Ермак оценил шансы Витренко с третьей попытки попасть в Кабмин
"Заря" - "Десна": видео онлайн-трансляция матча
"Заря" - "Десна": видео онлайн-трансляция матча

Zik первым из закрытых Зеленским каналов подал иск в Верховный суд

Zik первым из закрытых Зеленским каналов подал иск в Верховный суд
Обновлено 14:35 Сегодня Телеграф

Телеканал Zik, который вместе с "112 Украина" и NewsOne был закрыт по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), подал иск в Верховный суд.

Об этом "Стране" сообщили на телеканале.

Вещатель в своем иске требует признать противоправным и недействительным указ президента Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО.

При этом подача исков от телеканалов "112 Украина" и NewsOne ожидается в ближайшее время.

Грядущие судебные разбирательства прокомментировал главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва.

"Сегодня закрытые указом президента оппозиционные телеканалы начали подачу исков в Верховный суд. Первым подал ZIK.

В связи с этим стоит напомнить главное.

1. Санкции против гражданина Украины Тараса Козака, которые привели к закрытию принадлежащих ему трех телеканалов, были введены без предъявления какой-либо доказательной базы. По намекам-утечкам можно сделать вывод, что "доказательная база" - это январские сообщения российских телеграмм-каналов о том, что Медведчук якобы имеет отношение к компании, которая занимается вывозом угля с неподконтрольных территорий Донбасса. Но никаких доказательств этому не приводилось. Да и фамилию Козака даже телеграмм-каналы к этой угольной фирме не привязывали. То есть – санкции против Козака были введены на основании, по сути, анонимного вброса в российском телеграмме против Медведчука. Рассказы про расследования 8 месяцев – ложь. Уголовное дело по расследованию связей Медведчука и Козака с угольными схемами было открыто только 2 февраля – в один день с решением СНБО. Естественно, никаких доказательств к моменту вынесения решения не было. О чем, кстати, потом признал и секретарь СНБО Данилов. Он сказал, что это все пока что "предположения".

2. Во время принятия закона о санкциях в августе 2014 года оттуда вычеркнули статьи, которые позволяли блокировать деятельность СМИ. Об этом указано в стенограмме заседания Рады. Говорил об этом лично тогдашний премьер Яценюк.

3. Санкции против гражданина Украины Козака введены якобы на основе его причастности к "террористической деятельности". Но ни нардеп, ни представители телеканалов не фигурируют как обвиняемые или подозреваемые в уголовных производствах по терроризму. И, тем более, нет никаких вступивших в силу приговоров суда.

4. Таким образом решение о закрытии телеканалов –беззаконная внесудебная расправа, которая может быть применена в дальнейшем к любому медиа, да и к любому гражданину и принадлежащим ему предприятиям.
Это главное.

А рассказы о "противодействии российской информационной агрессии" - это просто шумовая завеса под которую удобно грабить страну и затыкать рот несогласным.

P.S. Что касается самого иска в Верховный Суд. Учитывая давление властей, удовлетворение иска, конечно же, под большим вопросом. При наилучших раскладах дело может быть рассмотрено за 2-3 месяца. Но более реалистичный срок, по мнению юристов – полгода, а то и дольше.

А потому идея создания нового телеканала, о чем ходят в последнее время разговоры, безусловно более быстрая в реализации для восстановления вещания.

При этом подача иска не бессмысленна. Как минимум будет публичный процесс, во время которого власти будут вынуждены предъявить свои "доказательства".

Ну и шансы на победу, несмотря на давление, все-таки не нулевые", - написал Игорь Гужва.

Гужва Зик Медведчук

Напомним, в среду, 3 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что решение о введении запрета на вещание "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" было тяжелым, но необходимым в информвойне "за правду и европейские ценности". А глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал решение СНБО о введении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией. Кроме того, введение санкций против Козака поддержали США и Европейский союз.  Соединенные Штаты заявили, что "все должны работать вместе", чтобы дезинформацию не использовали  "как оружие в информационной войне" против Украины. А в ЕС высказали свое одобрение пока неофициально. В свою очередь, руководство каналов  отреагировало на санкции и заявило о незаконном решении президента.  Также известно, телеканалы намерены бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Отметим, что большинство украинцев также поддержали запрет на вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, предложив принять аналогичное решение по телеканалам "Наш" и "Интер". А секретарь СНБО Алексей Данилов косвенно поддержал желание украинцев, отметив. что таких каналов как "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине "очень много".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 110

Все по теме:

Верховный суд, Блокировка, ЗИК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аппетиты растут: Кравчук объяснил, чего Россия добивается обострением на Донбассе
02 Не осталось ни капли воды: в Крыму пересохла река (фото)
03 У Зеленского намекнули, зачем президент собирает полусекретное заседание СНБО
04 Китайский зонд прислал новые снимки орбиты Марса
05 Зеленский собирает новое заседание СНБО: первые детали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Летающий Opel: сеть озадачили фото ДТП в Харькове
Летающий Opel: сеть озадачили фото ДТП в Харькове
В Киеве микроавтобус при заезде к магазину задавил работницу рынка (видео)
В Киеве микроавтобус при заезде к магазину задавил работницу рынка (видео)
О детях никто не думает: журналистка указала на нюанс в скандале вокруг стоматолога в Ровно
О детях никто не думает: журналистка указала на нюанс в скандале вокруг стоматолога в Ровно
&quot;Меньше конкурентов&quot;: Остапчук ответил, собирается ли он идти в политику
"Меньше конкурентов": Остапчук ответил, собирается ли он идти в политику
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь