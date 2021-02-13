Zik первым из закрытых Зеленским каналов подал иск в Верховный суд

Телеканал Zik, который вместе с "112 Украина" и NewsOne был закрыт по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), подал иск в Верховный суд.

Об этом "Стране" сообщили на телеканале.

Вещатель в своем иске требует признать противоправным и недействительным указ президента Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО.

При этом подача исков от телеканалов "112 Украина" и NewsOne ожидается в ближайшее время.

Грядущие судебные разбирательства прокомментировал главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва.

"Сегодня закрытые указом президента оппозиционные телеканалы начали подачу исков в Верховный суд. Первым подал ZIK.

В связи с этим стоит напомнить главное.

1. Санкции против гражданина Украины Тараса Козака, которые привели к закрытию принадлежащих ему трех телеканалов, были введены без предъявления какой-либо доказательной базы. По намекам-утечкам можно сделать вывод, что "доказательная база" - это январские сообщения российских телеграмм-каналов о том, что Медведчук якобы имеет отношение к компании, которая занимается вывозом угля с неподконтрольных территорий Донбасса. Но никаких доказательств этому не приводилось. Да и фамилию Козака даже телеграмм-каналы к этой угольной фирме не привязывали. То есть – санкции против Козака были введены на основании, по сути, анонимного вброса в российском телеграмме против Медведчука. Рассказы про расследования 8 месяцев – ложь. Уголовное дело по расследованию связей Медведчука и Козака с угольными схемами было открыто только 2 февраля – в один день с решением СНБО. Естественно, никаких доказательств к моменту вынесения решения не было. О чем, кстати, потом признал и секретарь СНБО Данилов. Он сказал, что это все пока что "предположения".



2. Во время принятия закона о санкциях в августе 2014 года оттуда вычеркнули статьи, которые позволяли блокировать деятельность СМИ. Об этом указано в стенограмме заседания Рады. Говорил об этом лично тогдашний премьер Яценюк.



3. Санкции против гражданина Украины Козака введены якобы на основе его причастности к "террористической деятельности". Но ни нардеп, ни представители телеканалов не фигурируют как обвиняемые или подозреваемые в уголовных производствах по терроризму. И, тем более, нет никаких вступивших в силу приговоров суда.



4. Таким образом решение о закрытии телеканалов –беззаконная внесудебная расправа, которая может быть применена в дальнейшем к любому медиа, да и к любому гражданину и принадлежащим ему предприятиям.

Это главное.



А рассказы о "противодействии российской информационной агрессии" - это просто шумовая завеса под которую удобно грабить страну и затыкать рот несогласным.



P.S. Что касается самого иска в Верховный Суд. Учитывая давление властей, удовлетворение иска, конечно же, под большим вопросом. При наилучших раскладах дело может быть рассмотрено за 2-3 месяца. Но более реалистичный срок, по мнению юристов – полгода, а то и дольше.



А потому идея создания нового телеканала, о чем ходят в последнее время разговоры, безусловно более быстрая в реализации для восстановления вещания.



При этом подача иска не бессмысленна. Как минимум будет публичный процесс, во время которого власти будут вынуждены предъявить свои "доказательства".



Ну и шансы на победу, несмотря на давление, все-таки не нулевые", - написал Игорь Гужва.

Напомним, в среду, 3 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что решение о введении запрета на вещание "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" было тяжелым, но необходимым в информвойне "за правду и европейские ценности". А глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал решение СНБО о введении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией. Кроме того, введение санкций против Козака поддержали США и Европейский союз. Соединенные Штаты заявили, что "все должны работать вместе", чтобы дезинформацию не использовали "как оружие в информационной войне" против Украины. А в ЕС высказали свое одобрение пока неофициально. В свою очередь, руководство каналов отреагировало на санкции и заявило о незаконном решении президента. Также известно, телеканалы намерены бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Отметим, что большинство украинцев также поддержали запрет на вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, предложив принять аналогичное решение по телеканалам "Наш" и "Интер". А секретарь СНБО Алексей Данилов косвенно поддержал желание украинцев, отметив. что таких каналов как "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине "очень много".