Скачать
Вторник, 16.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Бойца СБУ задержали в составе харьковской банды похитителей: детали и фото
Бойца СБУ задержали в составе харьковской банды похитителей: детали и фото
Весенние каникулы в киевских школах начнутся раньше времени: принято важное решение
Весенние каникулы в киевских школах начнутся раньше времени: принято важное решение
Дедушкой 8-летней Миланы Маханец оказался чиновник Верховной Рады: как он отреагировал на скандал с внучкой
Дедушкой 8-летней Миланы Маханец оказался чиновник Верховной Рады: как он отреагировал на скандал с внучкой
Грядут новые проблемы с Польшей: во Львове хотят переименовать стадион в честь Бандеры
Грядут новые проблемы с Польшей: во Львове хотят переименовать стадион в честь Бандеры

Арестович не стал извиняться за матерный скандал и "закопал" себя еще сильнее

Арестович не стал извиняться за матерный скандал и "закопал" себя еще сильнее
17:08 Сегодня Телеграф

Попавший в матерный скандал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, не стал отмалчиваться и высказался по поводу обвинений в свой адрес, назвав всех "господ возмущенных" не иначе как "чистыми лицемерами" и безграмотными.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вы чистые лицемеры. Вы же прекрасно понимаете, что послал я бота, подписанного «Василий Иванов», который пришёл на страницу "Олексія Арестовича", понятым ему языком. И не за украинский язык, который я ценю и с удовольствием им пользуюсь. А за лицемерие, - не сдерживая эмоций, - написал спикер.

По его словам, он не занимает госдолжность, поэтому не получает от государства ни копейки.

"Разъясняю: я не нахожусь на государственной должности и не являюсь государственным служащим. Соответственно, не получаю никаких денег за свою работу. Наоборот: я отнимаю деньги у своих троих детей, чтобы помогать государству на общественных началах. Деньги, время, силы", - отметил он.

При этом Арестович заявил, что не боится своей отставки, а, наоборот, в таком случае, перешлет бутылку шампанского всем так ее жаждущим – "от семьи, которая давно забыла, как я выгляжу".

В комментариях на этот спич ему указали про зарплату в 60 тысяч гривен из бюджетных средств, которые он якобы получает.

На это Арестович далеко за словом в карман не полез, сказав, что "за 60 тысяч и головы бы не повернул".

 Скандал с Арестовичем

Но спикера ТКГ тут же поставили на место, обвинив в лицемерии.

Скандал с Арестовичем

Скандал с Арестовичем

Как сообщал "Телеграф", ранее народный депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский заявил, что хочет добиться отстранения Алексея Арестовича от участия в переговорном процессе с российской стороной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 137

Все по теме:

Мать, Скандалы, Алексей Арестович, отставки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аморально, недопустимо и повлияет на целое поколение: полиция проверит "роман" 8-летней модели
02 В магазине MOYO ноутбуки перед продажей майнили криптовалюту в экстремальных условиях: детали скандала
03 Татьяна Черновол поделилась своим мнением о том, почему ее избили
04 "Якась дурня": Усик рассказал, как его подставила Марченко (видео)
05 "Москали опять там": в сети всплыла новая "пленка" Медведчука-Суркова по Донбассу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На фоне учащения случаев побочек в Украине хотят снять ответственность с производителей вакцин
На фоне учащения случаев побочек в Украине хотят снять ответственность с производителей вакцин
Журналист посетил освобожденный Азербайджаном город Агдам и показал, что происходит в Нагорном Карабахе
Журналист посетил освобожденный Азербайджаном город Агдам и показал, что происходит в Нагорном Карабахе
Какие партии прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись завтра (инфографика)
Какие партии прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись завтра (инфографика)
Арестович послал на *уй комментатора в сети из-за замечания об украинском языке
Арестович послал на *уй комментатора в сети из-за замечания об украинском языке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь