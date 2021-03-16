Арестович не стал извиняться за матерный скандал и "закопал" себя еще сильнее

Попавший в матерный скандал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, не стал отмалчиваться и высказался по поводу обвинений в свой адрес, назвав всех "господ возмущенных" не иначе как "чистыми лицемерами" и безграмотными.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вы чистые лицемеры. Вы же прекрасно понимаете, что послал я бота, подписанного «Василий Иванов», который пришёл на страницу "Олексія Арестовича", понятым ему языком. И не за украинский язык, который я ценю и с удовольствием им пользуюсь. А за лицемерие, - не сдерживая эмоций, - написал спикер.

По его словам, он не занимает госдолжность, поэтому не получает от государства ни копейки.

"Разъясняю: я не нахожусь на государственной должности и не являюсь государственным служащим. Соответственно, не получаю никаких денег за свою работу. Наоборот: я отнимаю деньги у своих троих детей, чтобы помогать государству на общественных началах. Деньги, время, силы", - отметил он.

При этом Арестович заявил, что не боится своей отставки, а, наоборот, в таком случае, перешлет бутылку шампанского всем так ее жаждущим – "от семьи, которая давно забыла, как я выгляжу".

В комментариях на этот спич ему указали про зарплату в 60 тысяч гривен из бюджетных средств, которые он якобы получает.

На это Арестович далеко за словом в карман не полез, сказав, что "за 60 тысяч и головы бы не повернул".

Но спикера ТКГ тут же поставили на место, обвинив в лицемерии.

Как сообщал "Телеграф", ранее народный депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский заявил, что хочет добиться отстранения Алексея Арестовича от участия в переговорном процессе с российской стороной.