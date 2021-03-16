Над влипшим в скандал Арестовичем нависла угроза отстранения из ТКГ

В Верховной Раде отреагировали на матерный скандал с участием спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алекеся Арестовича. Народный депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский угрожает отстранить военного эксперта от участия в переговорном процессе с российской стороной.

Об этом народный избранник написал на своей странице в facebook

"За поребриком так будете общаться, Алексей Арестович. Здесь и о языке и о мате", - отметил нардеп.

По словам Лозинского, он подготовил депутатский запрос к президенту Зеленского об отстранении Арестович с украинской делегации в ТКГ. Также, в пятницу, 19 марта, нардеп собирается поставить вопрос на голосование в Верховной Раде.

Отметим, что Алексей Арестович написал пост на русском о деятельности ТКГ. В комментариях его спросили, почему он не общается на украинском зыке. На это замечание спикер ответил нецензурной бранью. Позже он удалил свой комментарий. Однако, к этому времени его смогли прочитать огромное количество пользователей соцсетей.

Напомним, украинский журналист Роман Цимбалюк, работающий в Москве, рассказывал "Телеграфу", что назначение Арестовича в ТКГ является одни из лучших кадровых назначений Зеленского-Ермака.